Nekad omiljeni par glazbene i filmske scene Kylie Minogue i Jason Donovan vraćaju se na male ekrane u posljednjoj sezoni sapunice ''Susjedi'' koja ih je i proslavila.

Američka pop pjevačica Kylie Minogue i glumac Jason Donovan vratit će se u posljednju sezonu serije ''Susjedi'' kako su potvrdili producenti ovog projekta.

Sapunica prestaje s emitiranjem nakon dugih 37 godina, a filmski par pristao je ponovno se pojaviti u završnoj epizodi serije koja ih je proslavila.

Kylie je vijest podijelila i na Instagramu podijelivši njihove zajedničke fotografije i sliku tablice koju su njih dvoje davno potpisali.

''Sad smo ponovno skupa'', napisala je u opisu.

Njihova kemija na setu filma bila je prevelika pa su tako postali par i u privatnom životu. Njihova ljubav trajala je nekoliko godina, a sve je puklo kad je glumica i pjevačica upoznala pjevača Michaela Hutchencea za kojim je pobjegla.

Kylie i Jason zajedno su krenuli u muzičku karijeru i objavili jedan od najvećih hitova ikad ''Especially For You'' 1988. godine, a godinu nakon njihova je ljubav završila te je Kylie ostavila Jasona.

Nakon dugo godina, 2016. za magazin Mirror, Jason je iskreno priznao kako mu je tada bilo.

''Bilo je ekstremno teško razdvojiti se i, bez sumnje, trebalo mi je jako dugo da se oporavim. Godine i godine'', rekao je.

''Bilo je dovoljno teško jer je pobjegla za drugim, a ono što me još više povrijedilo je bilo to što je pobjegla za najvećom rock zvijezdom tada, a koja sam ja potajno želio biti'', priznao je povrijeđeni Jason.

Jasonu je dugo trebalo da pronađe novu pravu ljubav pa se tek 2008. godine oženio s Angelom Malloch s kojom ima i troje djece: Jemmu, Molly i Zaca.

Kylie je pak Michaela upoznala 1987. godine na dodjeli nagrada ''Countdown Awards''. Svojevremeno je priznala da je uvijek bila potajno zaljubljena u njega, ali njihova veza ipak nije potrajala vječno.

Glumica je jednom prilikom rekla da je on bio zločesti dečko, a ona nevina djevojka. Priznala je kako ju je uveo u novi svijet i pokazao joj nešto što sama ne bi nikada vidjela i pronašla, ali kazala je kako je Michael jednostavno bio slomljena osoba.

''Još uvijek ne znam zašto je došlo do prekida. Je li bila kriva droga? Je li bio kriv posao? Ne znam…'', rekla je.

O Michaleu Hutchenceu snimljen je i dokumentarac u kojem je govorila Kylie, a pred kamerama je opisala kako je izgledao njihov prekid.

''Bacio se na ruke i koljena i plakao. Nisam znala što bih učinila, nisam znala što se događa. Samo sam znala da on nije dobro'', rekla je.

''Slomio mi je srce, ali više dalje nisam mogla'', priznala je.

Samo nekoliko godina kasnije, Hutchence si je oduzeo život u hotelskoj sobi u Sydneyju.

Slavonka bujnih grudi o kojoj su pisali i strani mediji raskošnim dekolteom opet je sve ostavila bez teksta +41

Sonja Kovač kaže da joj je ovo najvatreniji badić koji ima, a kako se čini, nije daleko od istine! +28