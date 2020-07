U našem kvizu pokušajte dovršiti stihove poznatih ex-Yu pjesama iz 80-ih godina.

Massimo, Danijel Popović, Denis i Denis, Dino Dvornik, samo su neki od glazbenika koji su svojim hitovim žarili i palili glazbenom scenom 80-ih godina.

Koliko ih se sjećate i imate li riječi njihovih pjesama u malom prstu, provjerite u našem glazbenom kvizu.

Dovršite stihove poznatih ex-Yu pjesama iz 80-ih On cijele dane svir'o je

na svom klaviru

on klasiku je svir'o po

_______ papiru Kaži ko,

kaži ko ljubi te,

ko mi krade te,

krade od mene

uzima mi __________ Iz njega čujem glas bez riječi,

Ćutim snagu golog tijela,

Ja slaba, svakodnevna,

kroz igru riječi sve bih ________ Majko, majko stara

slušaj pjesmu sina svog

majko, tko mi sudi

tko mi uze najdraže

suza, suza nemam

da isplačem ________ Sve je tako nježno, lijepo

blagi dani bistre zore

ti me diraš, ti me ljubiš

dok ja sanjam __________ Sunce nas zove da priđemo bliže

Anđeli nas zovu da im skinemo krila

Zato ne treba ti valjani razlog

Zato ne trebaju ___________ Ti dobro znaš, da ja znam

s kim si provela noć

i još znam da te nije bilo sram

kad te ___________ Pusti sada tugu

Što ja tu volim drugu, Andrea

Možeš da preboliš

Nemoj da me _____, Andrea Gledaj moje ruke

gledaj san

primakni svoje tijelo

toplo je

pogledaj, nije još dan

padaju __________ Sada pratim ritam tvoj

ovu pjesmu novi broj

ako zeliš bit ću ja

program tvog ______ Pjesme iz 80-ih su ti mala nepoznanica. Pokušaj ponovno! Dobar rezultat, ali možeš ti to i bolje! Bravo, imaš pjesme ih 80-ih u malom prstu. Podijeli kviz s prijateljima!

