Obiteljska kuća mafijaškog bossa Tonyja Soprana nudi se na tržištu nekretnina 20 godina nakon što je prvi put emitirana mnogima omiljena televizijska serija.

Patti i Victor Recchia nude na prodaju svoju kuću u državi New Jersey za 3,4 milijuna dolara, prenosi New York Times.

Na internetskoj stranici Zillow, koja procjenjuje vrijednost nekretnina, kuća je procijenjena na 1,53 milijuna dolara, no njezini vlasnici smatraju da će holivudska slava njihove imovine povećati potražnju, a i cijenu nekretnine.

Kuća ima 5600 m2. Čine je četiri spavaće sobe i četiri kupaonice.

Seriju "Obitelj Soprano" voljeli su i kritičari i publika, a snimljeno je šest sezona, koje su emitirane između 1999. i 2007. godine.

Donijela je slavu američkoj produkcijskoj kući HBO, koja je kasnije producirala serije poput "Bez oduševljenja, molim!" (Curb Your Enthusiasm), "Igra prijestolja" (Game of Thrones) i "Žica" (The Wire).

Obožavatelji obitelji Soprano iz New Jerseya i glave obitelji, koju je utjelovio pokojni James Gandolfini, sada imaju priliku kupiti kuću u kojoj su se odigrale brojne scene.

Po pisanju New York Timesa, glumačka ekipa ondje je snimila između 30 i 50 scena iz serije, uključujući i one iz pilot-epizode. Ostatak snimanja odvijao se u replici studija.

Dom obitelji Soprano postao je neslužbena turistička atrakcija, a Facebook stranica kuće ima više od tisuću posjeta i dobiva na tisuće lajkova.

Ponude vlasnicima zainteresirani kupci trebaju dati do 21. lipnja. (Hina)