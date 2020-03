Ashton Kutcher i January Jones dvije su godine bili par, a Demi Moore je u memoarima otkrila kako je Ashton prije 20 godina bio jako ljubomoran na Brucea Willisa.

Glumac Ashton Kutcher i njegova supruga Mila Kunis danas su na glasu kao jedan od najstabilnijih parova u Hollywoodu, a njihova veza puni medijske stupce posljednjih nekoliko godina. Ashton je u centru pažnje bio godinama zbog braka s Demi Moore, no prije nego što je počeo hodati sa starijom kolegicom, u vezi je bio s January Jones.

Ne zna se previše detalja o počecima njihove veze, no znamo da su bili par dvije godine između 1998. i 2001. Kretali su se u istim krugovima u Los Angelesu, a 2000. godine su tabloidi objavili kako par i živi zajedno. Nije poznato koliko je to trajalo, no do kraja 2001. su već bili raskinuli.

O njihovom prekidu počele su brojne glasine, a zvijezda serije "Mad Man" ispričala je u intervjuu sedam godina kasnije kako muškarac s kojim je bila jedno vrijeme nije podržavao njezinu glumačku karijeru. Svi su odmah zaključili da January priča o Ashtonu.

"Rekao mi je kako misli da neću biti dobra u ovome, a samo mi je napravio uslugu. Zahvalna sam mu jer sam upravo zbog toga više radila i više se trudila, iz inata", ispričala je Jones koja se prije glume bavila manekenstvom.

Godinu kasnije ispričala je kako nikada nije imenovala Ashtona da je upravo on to govorio, no novinar s kojim je razgovarala shvatio je iz konteksta, obzirom na vrijeme tijekom kojeg se sve to događalo.

Demi Moore otkrila sve u memoarima

January je istaknula kako je sretna zbog svog bivšeg dečka i njegove obitelji s Milom Kunis, a u memoarima Demi Moore "Inside Out" objavljenima prošle godine objavljeno je još detalja o vezi Ashtona i January.

Moore je napisala u knjizi kako je Ashton bio uvjeren da su Bruce Willis i January Jones imali aferu dok su snimali film "Banditi" 2000. godine. Demi kaže kako je srela January jednom prilikom te ju je pitala ima li istine u tome, na što joj je Jones odgovorila da je Ashtonu stotinu puta rekla da to nije istina te da ne želi ništa imati sa starim čovjekom poput Brucea. Demi Moore i Bruce Willis su bili u braku od 1987. do 2000. godine, a sve se navodno događalo nakon što su se oni rastali. Ashton i January službeno su prekinuli godinu dana kasnije.

Nakon veze s January Jones, Kutcher je bio u braku s Demi Moore, a 2005. godine su se javnosti predstavili kao par.