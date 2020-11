Povjesničar britanske kraljevske obitelji otkrio je u svojoj knjizi "Battle of Brothers: William and Harry: The Inside Story of a Family in Tumult" kako je princ Charles zaprosio svoju rođakinju.

Prije nego što je upoznao pokojnu princezu Dianu, britanski prijestolonasljednik princ Charles poželio se oženiti drugom, i to djevojkom s kojom je u rodu.

Naime, kako je u svojoj knjizi "Battle of Brothers: William and Harry: The Inside Story of a Family in Tumult" otkrio povjesničar britanske kraljevske obitelji Robert Lacey, Charles je 1979. godine zaprosio svoju rođakinju u drugom koljenu Amandu Knatchbull (danas poznatu kao Lady Amandu Ellingworth).

Da sve bude još zanimljivije, na taj ga je potez nagovorio njezin djed Lord Mountbatten, koji je Charlesu bio prastric, prenosi Marie Claire.

Srećom, Amanda je rođakovu bračnu ponudu odbila, no ne nužno zbog krvnog srodstva. Više od toga smetao joj je gubitak neovisnosti nakon ulaska u kraljevsku obitelj, kako je otkrio povjesničar u svojoj knjizi.

Iznenađujuće, njih dvoje nakon svega su ostali u dobrim odnosima te su s godinama održali i produbili svoje prijateljstvo.

Nekoliko mjeseci nakon što ga je rođakinja odbila, Charles je upoznao tada 16-godišnju Dianu, s kojom se oženio 1981. godine.

Period koji je uslijedio prati četvrta sezona hit-serije "Kruna", koja donosi brojne intrigantne zaplete o životima kraljevske obitelji tijekom 80-ih godina. Nove epizode posebno su razbjesnile prijatelje princa Charlesa, koji smatraju da ga se prikazuje potpuno lažno.