Snimke bijesnog kralja Charlesa III. tijekom svečane ceremonije u palači St. James preplavile su društvene mreže, gdje se ne prestaju zbijati šale na njegov račun.

Novi kralj Charles III. tek je zasjeo na tron, a već je pokazao zube.

Društvenim mrežama širi se snimka sa svečane ceremonije u palači St. James u subotu na kojoj je Charles službeno proglašen kraljem, a prije nego što je uopće potpisao prisegu, pobjesnio je zbog jedne sitnice.

Naime, Charlesu je zasmetala kutija s olovkom i tintom te je s ljutiti izrazom lica pokazao pomoćniku da je pomakne.

"The servant must clear my desk for me. I can't be expected to move things." pic.twitter.com/0pZqY2Xopq