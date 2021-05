HRVATSKI NASTUPI NA EUROSONGU Koliko znate o kultnim hrvatskim izvedbama na Pjesmi Eurovizije?

Koja grupa je prva (1993.) predstavljala Hrvatsku na Eurosongu?

Najbolji plasman Hrvatske dosad su dva četvrta mjesta u 90-im godinama. Tko je ostvario takve plasmane?

Njena pjesma za Eurosong 2002. i danas je veliki hit. No, mnogi smatraju da je prijevodom na engleski u "Everything I Want" narušila šansu za bolji plasman te je bila tek 11. O kojoj hrvatskoj zvijezdi se radi?

Nezaboravna koreografija, pamtljive riječi, zarazna melodija i odlazak na Eurosong sa samo 16 godina. O kojoj kultnoj izvedbi se radi?

Koji hrvatski pjevač je ostvario najbolji plasman na Eurosongu?

Izraelska predstavnica ove je godine oborila rekord za najviši ton otpjevan u povijesti Eurosonga. Koja hrvatska pjevačica je držala rekord?

Koji duet je ostvario najbolji plasman za Hrvatsku (6. mjesto)?

Legendarnu Mariju Magdalenu u izvedbi legendarne Doris Dragović obilježio je i jedan skandal koji je doveo do naknadnog oduzimanja bodova. Koje pravilo je prekršila hrvatska delegacija te 1999. u Izreaelu?

Koja od sljedećih izvedbi je ostvarila najbolji plasman?

Vratimo se u doba prije hrvatske samostalnosti. Koji je i danas legendarni hit pobjedom doveo Eurosong u Zagreb?

Više sreće drugi put :(

Dosta dobro, ali može i bolje!