Kevin Costner i Harrison Ford navodno su najveći rivali, a tabloidi idu predaleko što se tiče komentara o dvojcu. Veliki je prijatelj s obitelji Bush, a jedan od dva razvoda koštao ga je čak 80 milijuna dolara

Američki glumac Kevin Costner tijekom svoje zavidne karijere zaradio je nadimak holivudskog šarmera, a ponosni je vlasnik dva Oscara, tri Zlatna globusa i jednog Emmyja.

Povodom njegovog 65. rođendan pozabavili smo se njegovom karijerom i osobnim životom.

Tabloidi već godinama pišu o navodnom rivalstvu Harrisona Forda i Kevina Costnera jer glumci očito biraju slične, a ponekad i iste uloge. Tako je 1997. godine Ford "oteo" Costneru ulogu u filmu "Air Force One", a nakon što je uloga Jima Garrisona u filmu "JFK" prvo ponuđena Fordu i on ju je odbio, ulogu je igrao Costner i za nju je nominiran u nekoliko kategorija za Oscara. Tabloidi toliko idu daleko da su neki pisali kako su Harrison Ford i Kevin Costner ista osoba, tj. Harrison Ford koristi ime Kevin Costner kada mu je to potrebno.

Costner se pojavio u dva filma o Johnu F. Kennedyju, a osim gore spomenutog filma, glumio je i u "13 dana". Glumac je inače poznat po tome da se ne pojavljuje u nastvcima filmova. Otkrio je i kako su mu vesterni najdraži filmski žanr.

Osim glume voli i glazbu te je tako i frontmen benda Kevin Costner & Modern West. A prije nego što je postao glumac, vodio je turističke ture po domovima poznatih ljudi.

Među poznatim ljudima s kojima se inače druži, Kevin Costner najviše preferira američke predsjednike. U sjajnim je odnosima s obitelji Bush, a s predsjednikom Georgeom Bushem i Ronaldom Reaganom igrao je golf u nekoliko navrata.

Costner je u nekoliko navrata bio u izboru časopisa People kao jedan od najljepših glumaca na svijetu, a ženio se dvaput. Razvod sa Cindy Silvom 2007. godine na glasu je kao jedan od najskupljih u povijesti Hollywooda, a koštao ga je 80 milijuna dolara. U zlatnim vremenima njihove veze Costner je tvrdio kako je Cindy sve što je od žene tražio.

Glumac iz braka sa Cindy ima tri kćeri, a sve su u svijetu filma kao i on.

Razlog rastave bila je njegova nevjera, a pratile su ga glasine da je suprugu varao s brojnim poznatim kolegicama među kojima je i Halle Berry, no ni Halle ni Costner nikada nisu potvrdili aferu.

Navodno je bio i sa Michelle Pfeiffer, Mirom Sorvino, a njegovom šarmu nije odoljela navodno ni Crna Pantera, Naomi Campbell.