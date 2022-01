Keanu Reeves poznat je po svom velikom srcu, a njegov prijatelj je sada u intervjuu rekao kako će rijetki znati detalje svih dobrih djela koje je napravio.

Holivudski glumac Keanu Reeves tijekom zavidne karijere je zaradio oko 315 milijuna dolara, no njegov dugogodišnji prijatelj je za The Post rekao kako se glumac zaraženog novca srami. Nakon što je proživio brojne osobne tragedije život je posvetio humanitarnom radu.

"Keanu je napravio mnogo za puno ljudi i donirao je jako puno novca. O tome će rijetki imati priliku saznati detalje jer se on time ne hvali javno. Jasno mu je koliko je sreće imao s karijerom. Za razliku od brojnih kolega, on to ne uzima zdravo za gotovo", rekao je njegov bliski prijatelj.

Reeves svojim kolegama daje skupocjene poklone, većinu zarade od filmova "Matrix" je dao u dobrotvorne svrhe, svojim zaposlenicima daje napojnice nekad i veće od same plaće te redovito brine i o humanitarnim udrugama.

Keanu Reeves se pojavio u 60 filmova, a njegov prijatelj tvrdi kako ništa od toga nije slučajno. "Redatelji obožavaju s njim raditi, kolege ga vole i sa svima je ugodan. Uvijek je dobro pripremljen, uvijek dolazi na vrijeme. Na njega se mnogi mogu osloniti, komunikativan je, ljubazan i zapamti svačije ime, pto je ljudima uvijek drago", ističe prijatelj za Page Six.

Glumac koji je prema svima dobar u privatnom je životu proživio velike tragedije. Prije nego što je pronašao sreću s Alexandrom Grant koju ljubi posljednjih godina, dugo je bio sam. Razlog tome je nesreća koju je doživio 90-ih godina, kada je bio u vezi s glumicom Jennifer Syme, koju su proslavile uloge u filmovima Davida Lyncha.

Prvo im se 1999. godine rodilo mrtvorođeno dijete, kćerkica Ava, nakon što je Jennifer u osmom mjesecu trudnoće morala ići na preuranjeni porođaj, a to ih je emocionalno uništilo. Dvije godine nakon toga Jennifer je poginula u dobi od samo 28 godina u teškoj automobilskoj nesreći.

Ni djetinjstvo mu nije bilo lako. Imao je samo tri godine kada je otac napustio njega i njegove tri sestre te su ih odgajali baka i djed. Keanuova se majka posvetila svojem ljubavnom životu, koji je bio prilično buran, pa se udavala i razvodila čak četiri puta. Zvijezda "Matrixa" pohađala je tri različite srednje škole, no na kraju školu nije uspio završiti. Razlog su bili njegova borba s disleksijom i problematično ponašanje koje je uzrokovala teška obiteljska situacija. Jedino u čemu je tada uživao bio je hokej, no zbog ozljede je morao odustati od njega.

Pronašao se u glumi, a izgradio je zavidnu karijeru zahvaljujući kojoj je zaradio pravo bogatstvo.

