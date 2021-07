Sylvester Stallone ne krije koliko se ponosi svojim kćerima Sistine, Sophijom i Scarlet koje je dobio u braku sa suprugom Jennifer.

Kćeri legendarnog akcijskoj glumca Sylvestera Stallonea, 22-godišnja Sistine, 24-godišnja Sophia i 18-godišnja Scarlet prava su atrakcija gdje god bile, a svojim pojavama uspješno zasjenjuju slavnog oca.

To im naročito polazi na plažama gdje osvajaju u minijaturnim bikinijima i pokazuju svoja besprijekorna tijela, a istima se vole pohvaliti i na društvenim mrežama. Njihovi obožavatelji zaključili su da su ljepotu naslijedile od majke Jennifer Stallone, umirovljene manekenke s kojom je glumac u braku od 1997. godine.

Za razliku od njega supruga i kćeri nisu opsjednute estetskim zahvatima, a on je s istima počeo prije desetak godina, no već je na prvi pogled jasno da je pretjerao i mnogi se pitaju što mu je to trebalo.

Sistine je odlučila krenuti očevim stopama pa je na filmskom platnu debitirala 2019. godine u hororu "Pakao pod morem 2", a ove je godina snimila i film "Ponoć u Switchgrassu", a okušala se i u modnom svijetu poput majke.

Sophia je studirala komunikacije na Sveučilištu Južne Kalifornije, a otvoreno je progovorila o operaciji srca na kojoj je bila 2012. godine zbog urođene mane. Zbog toga je posvećena zdravom načinu života i prehrani, no nakon operacije život joj je postao znatno lakši.

Scarlet je najmlađa od sestara i miljenica je obitelji, a aktivno se bavi atletikom i Sylvester se često hvali njezinim uspjesima.

Inače obitelj Stallone je prije dvije godine uživala i na našoj obali, posjetili su Dubrovnik, Hvar i Vis, a ljepote Hrvatske dijelile su i na društvenim mrežama gdje ih prati nekoliko milijuna ljudi.