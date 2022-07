Kate Middleton ugledala se na pokojnu princezu Dianu i slijedi njen primjer ponašanja u javnosti, ali i metode odgajanja djece.

Kate Middleton česta je i omiljena tema britanskih medija i javnosti, pogotovo ako uzmemo u obzir da će njezin suprug i princ William jednog dana biti kralj Velike Britanije, a njezin se život i potezi analiziraju u najsitnije detalje.

Tako je britanska stručnjakinja za bonton i lijepo ponašanje Myka Meier u razgovoru za Us Weekly zaključila kako postaje sve očitije i jasnije da je na Kate kao majku utjecala pokojna princeza Diana, kao i na njezin način odgajanja djece.

“Mislim da je Kate vjerojatno u određenom smislu naučila kako zadržati mir. Na primjer, princeza Diana je bila pod tolikim stresom i tolikim pritiskom cijelo vrijeme, a bila je mirna. Mislim da vidimo kako vojvotkinja od Cambridgea slijedi isti put, čak i ako se možda iza zatvorenih vrata ne osjeća tako. Ali Kate radi izvrstan posao ne dopuštajući da u javnosti pokaže ništa drugo osim ljubaznosti. Mislim da je to nešto što je sigurno preuzela iz knjiga o princezi Diane", zaključila je Myka.

Istaknula je i da Katein uspješan pristup roditeljstvu uključuje i to da svoju djecu ne vodi na satove bontona.

“Zapravo poznato je da djeca ne prolaze obuku o lijepom ponašanju. Vojvotkinja od Cambridgea zapravo ih sama sve podučava. Na neki način to interno funkcionira dok se pripremaju za susret s nekim ili za izlazak iz zrakoplova, i možemo reći da Vojvotkinja stvarno radi odličan posao podučavanja", zaključila je stručnjakinja.

Prema njoj najbolji primjer za to je njihovo ponašanje na obilježavanju Platinastog Jubileja kraljice Elizabete, tijekom kojeg je maleni princ Louis dospio na naslovnice zbog svojih reakcija, izraza lica i nestašnog ponašanja.

“Svaki roditelj ili osoba koja ima malo dijete u svom životu zna koliko to može biti teško. Kate je zadržala je hladnokrvnost i to ju je učinilo dražesnijom nego ikada prije. Ona je to sredila. Ispravila ga je, ali mu ipak nije pokrila usta. Nije učinila ništa što bi izazvalo podizanje obrva. Stvarno je to riješila jako ljubazno i ​​kao profesionalac”, kaže Myka.

