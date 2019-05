Izvršna producentica HBO-ova globalnoga hita Bernie Caulfield ispričala se obožavateljima zbog Starbucksove papirnate šalice koja je završila u kadru serije ''Igra prijestolja''.

Popularna serija "Igra prijestolja" smještena je u izmišljen svijet, ali u najnovijoj epizodi na stolu se, uz uobičajene rekvizite, na dohvat Jona Snowa i Daenerys Targaryen, našla i prepoznatljiva Starbucksova papirnata šalica s plastičnim poklopcem, što je izazvalo pravu buru među obožavateljima.

Izvršna producentica HBO-ova globalnoga hita Bernie Caulfield ispričala se obožavateljima. "Ne mogu vjerovati", rekla je u intervjuu za VNCY radio iz New Yorka, "naši rekviziteri i scenografi koncentrirani su tisuću posto".

News from Winterfell. The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl

"Ispričavamo se! Westeros je prvo mjesto koje je imalo Starbucks", dodala je.

Komentirajući nezgodu, HBO je priopćio: "Latte se u epizodi našao pogreškom. Daenerys je naručila biljni čaj", a na Twitteru se oglasio i Starbucks. "Iskreno, iznenađeni smo što nije naručila Dragon Drink", napisali su misleći na napitak iz svoje ponude.

