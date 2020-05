"Gangnam style" objavljen je u srpnju 2012. godine, a pjesma je odmah postala hit. To je prvi singl u povijesti koji je na YouTubeu pregledan milijardu puta.

Južnokorejski pjevač Psy, punim imenom Park Jae-sang, već je dugo godina na tamošnjoj sceni, a nakon što je objavio pjesmu ''Gangnam style" 2012. godine, doslovno je srušio sve rekorde interneta.

Njegov hit objavljen je 15. srpnja 2012., a do sredine prosinca iste godine prikupio je milijardu pogleda na YouTubeu. Srušio je rekord te je postao prvi izvođač na svijetu kojem je to uspjelo. Iz vrhova YouTubea onda su rekli kako su zbog njega morali mijenjati prikaz brojeva na videima te su ga proširili na milijardu. Do danas je "Gangam style" prikupio čak 3,6 milijardi pregleda. Psy je već prije osam godina postao "kralj YouTubea", kako su ga mediji nazivali, a njegovoj popularnosti svi su se čudili. U isto vrijeme diljem svijeta su oponašali ples iz njegova spota na svim tulumima te je bilo neupitno da je napravio veliki metež na svjetskoj glazbenoj sceni.

U listopadu 2012. godine pjevač se sastao s generalnim tajnikom Ujedinjenih naroda, Ban Ki-moonom, koji je izrazio želju za rad s njime zbog toga što Psy ima globalni doseg. Nakon globalne slave Psy se povukao, no i danas se bavi glazbom.

Danas ima svoju tvrtku

Još prije nego što je postao planetarno popularan, pjevača su otkrili lokalni producenti u Južnoj Koreji. Svojim plesom kojim se izrugivao trendovima zapeo je za oko mnogima 2000. godine na korejskoj nacionalnoj televiziji, a godinu nakon toga objavio je debitantski album. Karijeru je prekinuo jer je morao u vojsku, a vratio se 2009. godine nakon razrješenja.

Do 2012. godine radio je intenzivno na svojoj karijeri te je postao jedan od prvih južnokorejskih izvođača koji su se probili na svjetskoj sceni. Skupa s njim započeo je i K-pop pokret.

Popularni pjevač priznao je 2013. godine i kako je velika slava negativno utjecala na njegov život. Okrenuo se alkoholu, a rekao je da mu je votka najbolji prijatelj te pije ako je sretan ili tužan.

Još i prije u intervjuima je pričao o svom teškom djetinjstvu. Nije se slagao s ocem, a u mladosti je završio i u zatvoru zbog posjedovanja marihuane.

Nakon singla "Gangam style" objavio je godinu kasnije i pjesmu "Gentleman", koja je također osvojila veliku gledanost, no nakon toga popularnost mu jej počela padati. Iako je radio s brojnim zvijezdama, poput Snoop Dogga i Katy Perry, polako je nestajao sa svjetske scene. Ipak, posvetio se poslu iza kamera. Psy je osnovao vlastitu tvrtku P Nation, koja radi kao diskografska kuća, a danas pomaže brojnim lokalnim zvijezdama u njihovu proboju na svjetsko tržište.

Kako je isticao u intervjuima, ime Psy odabrao je zbog riječi psiho. Sve što je radio činilo mu se pomalo ludo, pa je odabrao i takvo umjetničko ime.