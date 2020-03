Nakon Winone Ryder, a prije Kate Moss, Johnny Depp se našao u zagrljaju devet godina starije kolegice Ellen Barkin.

Davno prije nego što je dobio status najzgodnijeg muškarca na svijetu, glumac Johnny Depp je bio u nekoliko kraćih veza za koje nikada danas ne biste ni pretpostavili s kime.

Svi znamo da je bio u vezi s kolegicom Winonom Ryder koju je upoznao 1989. godine. Par je bio skupa do 1993. godine, a svi su pričali kako su se htjeli vjenčati, no Winona je u to vrijeme bila premlada. Glumica je imala tek 17 godina kada je upoznala Deppa koji je u to vrijeme imao 26. Zajedno su glumili u filmu "Edward Škaroruki" te su unatoč velikoj ljubavi prekinuli nakon tri godine. Ryder je dosta godina kasnije u intervjuima pričala kako joj je raskid s glumcem bio prvi u životu i prvi put ikada je imala slomljeno srce.

Depp je nakon Winone upoznao glumicu Ellen Barkin koja je čak devet godina starija od njega. On je imao 30, a ona 39 godina. Upoznali su se u siječnju 1994. godine, a razišli su se tek pet mjeseci kasnije. Njihovi prijatelji kasnije su pričali kako im je njihova veza bila zaista čunda te su svi pretpostavili da su raskinuli zbog razlike u godinama. Ipak, kratka afera jednom i drugom je bila predah od prijašnjih veza.

Barkin se u trenutku kada je upoznala Deppa rastajala od prvog supruga Gabriela Byrnea s kojim ima dvoje djece, a Depp joj je poslužio kao razonoda.

S druge strane, nakon što su prekinuli Depp je upoznao manekenku Kate Moss, nakon čega je krenula vrtoglava priča koju su mediji pratili iz dana u dan. Barkin se kasnije udala za multimilijunaša Ronalda Perelmana s kojim je nakon braka od šet godina završila na sudu te mu je uzela preko četiri milijuna dolara.