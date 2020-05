Joan Collins tijekom svoje dugogodišnje karijere utjelovila je brojne uloge, postala je seks-simbol, a nikada se nije sramila skinuti se pred kamerama.

Legendarna engleska glumica Joan Collins ovih dana slavi veliki, 87. rođendan, a već nekoliko desetljeća ova je diva u centru pažnje u glumačkim vodama. Karijeru je započela kada je imala tek devet godina, a do danas nije stala.

Godine 1951. Collins je iz Velike Britanije otišla u Hollywood, gdje je potpisala svoj prvi ugovor za filmsku kompaniju 20th Century Fox, a svjetski poznata postala je nakon što je utjelovila Alexis Carrington u sapunici "Dinastija". Glumila je još kao djevojčica, no to joj nije bio životni cilj u početku. Htjela je postati privatna detektivka ili modna dizajnerica, što je priznala u jednom od svojih brojnih intervjua. "Htjela sam biti dječak dok sam bila u pubertetu. Mrzila sam to što postajem žena. Dok sam glumila, mogla sam biti što god sam htjela", izjavila je slavna glumica.

Njezin otac bio je agent koji je otkrivao talente, a radio je s brojnim zvijezdama, od Toma Jonesa do Beatlesa. Upravo on pomogao joj je u svijetu showbiza na početku karijere. Kada je imala 17 godina, pojavila se u filmu "Vjerujem u tebe", a u to je vrijeme istaknula kako želi istražiti svoju seksualnost. Njezina sestra Jackie kasnije je ispričala kako je Joan po dolasku u Hollywood bila snažna ličnost, a takva je ostala do danas. Jackie je bila spisateljica, a u ekranizaciji svojih dvaju romana glumila je glavne uloge. Radilo se o pornografskim filmovima. Svojedobno je bila seks-simbol, a uspoređivali su je s glumicom Avom Gardner.

Slavna glumica skinula se za Playboy 1983. godine kada je imala 50 kako bi dokazala da je seksualnost bezvremenska. Tijekom karijere krasila je više od 400 naslovnica svjetskih časopisa, no naslovnica Playboya ostala joj je u najljepšem pamćenju.

Brojni poznati ljubavnici

Joan je bila u središtu brojnih holivudskih afera. Nakon što se rastala od prvog supruga, Collins je bila s brojnim muškarcima, uključujući sina Charlieja Chaplina, Conrada Hiltona te Richarda Burtona. Oduševila je i slavnog umjetnika Andyja Warhola, kojem je jedno vrijeme bila muza, no bili su samo prijatelji.

Do danas je ostala najpoznatija po ulozi Alexis Carrington, a ta uloga pisana je upravo za nju. Iako su producenti u obzir uzeli Sophiju Loren i Raquel Welch, u samom nastajanju scenarija za seriju postalo je jasno da samo Joan može odigrati ulogu kako treba. Glumica je zaslužna i za toliku popularnost "Dinastije", a prije nego što se ona pojavila u sapunici, takve serije nisu bile popularne među publikom.

Nakon što se počela povlačiti iz svijeta glume, Collins je 2014. godine pokrenula vlastitu liniju šminke. Uz šminku počela je prodavati i perike jer ih i sama obožava. Za razliku od brojnih kolegica, Joan nikada nije išla pod nož. Oduvijek je bila protiv plastičnih operacija, a smatra kako je ljepota istinska samo ako je prirodna.

Među brojnim prijateljstvima novinarima je posebno zapelo ono s modelom Carom Delevingne. Joan je Carina kuma, a nakon što je mlada glumica i manekenka ušla u visoko britansko društvo, njih se dvije druže dalje od očiju javnosti.