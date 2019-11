Angelina Jolie i Jenny Shimizu upoznale su se na setu 1996. godine, a godinama su održavale vezu, čak i dok je Angelina bila u dva braka.

Angelina Jolie nikada nije skrivala kako voli i žene, a u glumicu Jenny Shimizu bila je ludo zaljubljena 90-ih godina prošloga stoljeća te početkom 2000-ih, toliko da su se skoro i vjenčale.

Holivudska glumica i oskarovka Angelina Jolie iza sebe ima tri propala braka s glumcima Johnnyjem Leejem Millerom, Billyjem Bobom Thorntonom i Bradom Pittom s kojima ima šestero djece, troje posvojene i troje biološke.

Ipak, u vrijeme kada je bilo u braku s Millerom, Angelina je upoznala fatalnu Jenny na setu filma "Foxfire", a kako je jednom prilikom i sama priznala, među njima su frcale iskre od trenutka kada su se upoznale.

Jolie je čak izjavila kako se u američko-japansku glumicu zaljubila na prvi pogled, a svoju su vezu održavale godinama, čak i kada je Angelina bila u vezaman s drugim muškarcima.

"Vjerojatno bih se udala za nju da tada već nisam bila u braku", iskreno je otkrila u jednom od intervjua te istaknula kako su i nju samu iznenadili osjećaji koji su joj se javili za glumicu i model koja se od početka deklarirala isključivo kao lezbijka.

Jenny je navodno bila fatalna i za još jednu slavnu damu, i to pop-kraljicu Madonnu, a sama je to otkrila novinarima kada je izjavila da je ona bila njezin "tajni poziv za seks". Za razliku od Angeline, Madonna nikada nije javno pričala o njihovom odnosu, no nekoliko su puta snimljene zajedno.

"Plaćala bi mi letove na kojem god dijelu svijeta bila samo kako bismo spavale zajedno. Bila sam njezin seksualni rob", tvrdila je Shimizu.

Bilo je tu još slavnih dama s kojima je održavala razne vrste veza, a glumica Ione Skye zbog nje se i razvela od supruga Adama Horowitza iz slavne skupine Beastie Boys.

2012. godine Shimizu je na jednoj zabavi upoznala modnu guruicu i savjetnicu Michelle Harper i to nekoliko tjedana nakon što se Angelina udala za Brada. Djevojke su se vjenčale u ljeto 2014. godine.

Iako ju je bivša ljubavnica pozvala na vjenčanje, Angelina se nije pojavila. "Nisam željela da me otprati do oltara ili tako nešto, no mislila sam da će biti jako cool ako dođe na vjenčanje, jer imamo povijest", izjavila je Shimizu kojoj supruga nije slavna osoba A-liste kao bivše ljubavnice.

Iako je poznata na modnoj sceni, mediji ju nazivaju "ženom obavijenom velom tajne", no Michelle se na to samo smije. "Ja sam samo poduzetnica koju puno radi, ne živim u nekom svom balončiću, no imam druge prioritete", zaključila je.