Prvo nas je osvojio na Supertalentu, a onda i kasnije kada smo ga posjetili u njegovom domu. Zagrepčanin Noa Pradegan pravo je malo čudo od djeteta kojemu je dovoljno da pročita informacije kako bi ih zapamtio, a svoj talent najviše koristi u nogometu kojeg prati od malena, pa tako nema onog nogometnog podatka koji njemu promakne.

Maleni Noa ima fotografsko pamćenje, a na Supertalentu svoj talent je demonstrirao kroz niz podataka o različitim svjetskim nogometnim klubovima i igračima, a poput pravog izbornika, čak je složio i najbolju hrvatsku ekipu za našu reprezentaciju. To je napravio i za nas i oduševio nas svojim znanjem o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu.

„Moj talent je drugačiji od drugih i prvobitno neobičan. Nije pjevanje, plesanje, slikanje nego se razlikuje po tome što ovdje najviše radi mozak. Neki su rekli da to nije baš talent, ali ja sam napomenuo da to ne bi bio talent da su mi prije izvođenja točke rekli koja će biti pitanja i klubovi. To jednostavno ili znaš ili ne znaš.“

Noa Pradegan trenira nogomet od 8.godine (Foto: Nova Studio)

Iako prati i ostale sportove poput rukometa, tenisa i košarke, osim u nogometu, njegov talent najviše mu pomaže u učenju, jer odmah zapamti ono što je zapisao. Ipak, nogomet je njegova prva ljubav koja je za njega počela s osam godina kada se upisao u prvi nogometni klub, a nogomet trenira i dan danas.

„Najdraži nogometni klub Dinamo, a što se tiče igrača – iako sigurno ima boljih u Europi ja bih možda izdvojio iz HNL-a Brunu Petkovića jer je vrlo snažan u duelima. Uvijek on izvodi penal i na njega se može računati i u reprezentaciji i u klubu“, rekao je Noa.

Noa Pradegan (Foto: Nova Studio)

„EON ima jako puno sportskih programa i pomaže mi u pamćenju podataka u sportu i najčešće gledam EON kad je neka utakmica i puno mi pomaže. Također mi je fantastično što mogu premotati ako sam slučajno zakasnio na neku utakmicu što nije česta stvar, ali zna se dogoditi", rekao je Noa.

Svi ljubitelji nogometa mogu putem Sports Mode Widget-a pratiti statistiku kompletnog sportskog sadržaja u stvarnom vremenu i tako biti u tijeku sa svim najnovijim informacijama o utakmicama, igračima, postignutim golovima i prekršajima.

Noa Pradegan trenira nogomet od malih nogu (Foto: Nova Studio)

„Kada odrastem volio bih biti izbornik, ali s obzirom na to kakav je moj talent, to bi se moglo primijeniti i na sportskog komentatora. Oni pišu prije utakmice na papir brojeve od igrača, pozicije, a ja bih si mogao pomoći s tim pamćenjem podataka i ne bi si to trebao niti pisati nego bi mi to bilo onda puno lakše“, rekao je Noa.

Putem EON TV-a prati sve novosti vezane uz nogomet (Foto: Nova Studio)

Za ovog malog Zagrepčanca, budućnost je prilično svjetla jer njegov talent zasigurno će se pokazati itekako korisnim za koju god karijeru se odluči.

