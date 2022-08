Ivana Knoll zaista uživa u ljetu, a novom fotkom u crnom bikiniju zaludjela je obožavatelje!

Ivana Knoll ponovno je dokazala titulu najseksi Hrvatice novom fotografijom sa Caprija na svom Instagramu.

U crnom kupaćem kostimu jedva je sakrila svoje bujno poprsje, a do izražaja je posebno dolazila njezina manekenska figura i preplanuli ten. Pozirala je na balkonu s pogledom na more nasmiješena od uha do uha.

Voditeljica Ecija Ivušić uputila joj je prva kompliment: "Predivna".

Njezini vjerni fanovi također su joj pisali ispod posta:

"Vatrena", "Prelijepa", "Volimo te", "Posebna si", "OMG", "Savršenstvo".

Knoll je nedavno na svojim storijima objavila niz priča kako se provodi na Capriju, a pokazala je i plesne pokrete koje je izvodila na stolu u navedenom bikiniju s mrežastom bež maramom oko struka te je dodala: "Uvijek najgora".

Također pokazala je i što jede te kakva energija vlada među ljudima tamo.

U zadnje vrijeme putuje svugdje, a nedavno je uživala i na Ultri, ali i u Top Hillu u Budvi.

Javnosti je poznata po objavljivanju svojih atraktivnih fotografija u kojima svaki puta izgleda besprijekorno bilo da je riječ o svakidašnjoj kombinaciji, badiću ili svečanom izdanju.

Zbog vatrene haljine Nini Badrić pišu da je kao vino, a ona je pokazala i svoju najdražu pratnju +32

Heidi Klum u 50. godini objavila fotku u toplesu, a onda golišavim videom napravila pomutnju među fanovima! +32