Poslije šokantnih istupa svekra Nikoline Pišek u srpskim medijima, brojne poznate Hrvatice stale su u njenu obranu.

Voditeljica Nikolina Pišek zbog teške situacije nakon smrti supruga Vidoja Ristovića postala je svakidašnja medijska tema.

Dok njezin svekar iznosi šokantne optužbe u srpskim medijima, Nikolina nailazi na javnu podršku svojih prijateljica i poznatih Hrvatica.

Među prvima je u njenu obranu stala pjevačica i voditeljica Ida Prester koja je s Nikolinom dobra već godinama.

Naime, objavila je post, a u opisu poručila:

"Na ovim prostorima se uspjeh i ljepota ne praštaju. A posebna poslastica je cipelariti ŽENE kad su na dnu. Internet su preplavili otrovni komentari koji se raduju Nikolininoj sudbini i žele je vidjeti na ulici. Riječ je o ženi koja je upravo ostala bez muža s malim djetetom, ženi kojoj društvo odriče pravo na imovinu nazivajući je sponzorušom, pa i gore. To sve govori o nama samima.

I jos jedna važna stvar koju ću vam reći iz prve ruke, jer sam Nikolinina prijateljica i družila sam se često s cijelom obitelji. Vidoje je Nikolinu i Unu OBOŽAVAO.

Toliko da je jurio iz Bg na dan samo da poljubi Unu i donese joj kolače koje voli.

Toliko da je zajedno s Nikolinom izgradio kuću u drugoj zemlji koja će im biti novi dom.

Toliko da kad mu je jedne noći zvučala čudno na telefon, digao cijeli Zagreb na noge u 2 ujutro i u zadnji tren od trovanja spasio zivot ženi i kćerkici. Vozio je panično tu noć iz Bg i stigao ujutro u bolnicu prestravljen i uplakan. Sjećate li se toga, mediji i komentatori? Kad je Vidoje bio heroj svoje porodice, kad ste slavili njihovu ljubav? Nisu ti naslovi tako davno bili..

Sigurna sam da to sve zna i gospodin svekar. Zašto ovo sve sad radi Nikolini, i to javno, sasvim je nevjerojatno. Što bi Vidoje na ovo rekao? Tužna je to uspomena na sina jedinca. Nikolina Pišek drži se, proći će i to. Tu smo za tebe i za Unu".

A u komentarima pronašla se i pjevačica Nina Badrić koja je također pružila emotivnu podršku:

"Bravo Ida za svaku riječ koju si napisala.Nimalo empatije prema Nikolini da je to gadljivo. Tko to može znati što se u tuđoj kući događa i tko može u ovako teškoj životnoj situaciji ne poželjeti samo dobro Nikolini i njezinoj djeci. Žena je i oca sahranila prije godinu dana. Daj joj Bože da zadrži dostojanstvo i mir i da svojoj djeci bude stup".

Javila se i glumica Ana Gruica: "TRAGEDIJA balkanskih prostora. Sram ih može sve biti. Amen".

Našle su se tu i Franka Batelić te Lana Klingor koje su Idi napisale: "Bravo" i dodale emotikon pljeska.

Nikolini Pišek na Instagram se kao znak potpore javila i bivša manekenka Tatjana Dragović:

"Vidoje je bio moj prijatelj, čovjek koji je neizmjerno volio Unu, Mateu i obožavao Nikolinu. Nikada nisam srela muškarca koji je sa tolikim divljenjem pričao o svojim curama, doslovce bi za njih okrenuo čitav svijet i sada bi ih zaštitio od ovolike nepravde kada bi samo mogao.Zato je ovo toliko tužno, on nikada NIKOME ne bi dozvolio da se na ovaj način odnosi prema njegovom najsvetijem…njegovoj Nikolini i Uni. Zato ne griješite dušu, krivi ste već i kad samo pomislite da imate pravo zabadati nos ili imati neko svoje mišljenje o situaciji o kojoj ne znate apsolutno ništa".

