Mlađahni hrvatski influencer požalio se na jednu trgovinu u Hrvatskoj, a svoje neugodno iskustvo podijelio je sa svojim pratiteljima.

Marco Cuccurin, hrvatski vizažist i influencer požalio se na jednu od popularnijih trgovina u Hrvatskoj nakon što je tamo doživio neugodno iskustvo.

Naime, u trgovini Zare nisu mu dali da isproba ženske komade odjeće. Marco je uzeo nekoliko odjevnih predmeta i odnio ih na drugi kat trgovine kako bi ih isprobao u kabini, međutim, na putu ga je zaustavio zaštitar.

Marco je potom pokušao ući u ženske kabine, ali je tamo doživio istu situaciju pa su ga zaštitari potom uputili voditeljici trgovine.

''Kao što znate, otvorenog sam uma, ne dijelim ništa kroz muško-žensko jer po meni stvari ne mogu imati etiketu'', započeo je Marco na svojoj Instagram priči.

''Uzmem nekoliko stvari i krenem s njima na kat u muški i security me zaustavlja i bahato pita: ''Kuda vi? S tim ne možete gore''. U prijevodu, ne možete ženske stvari isprobavati u muškoj kabini što me logično dovelo da se okrenem i odem u ženske svlačione. Tamo me ponovno dočeka zaštitar i kaže ''Ne možete ovdje isprobati'' E, tu već šizim…'' ispričao je Marco.

''Gdje da probam stvari, najbolje usred dućana!'' napisao je ljutito.

Nakon što je stigao do voditeljice trgovine, Marko je ovako opisao razgovor.

"Pitao sam ju gdje mogu probati, na što me ona u čudu i ispod oka pita: ''Aha te ženske stvari? Vi to za sebe je l'?''. Odbrusio sam i rekao: ''Da, želim probati, a očito ne znam gdje.'' I na to je samo rekla: ''Dobro idite ovdje u ženske svlačionice.''

Nakon toga na pričama je napisao kako ovakvo iskustvo ne želi ni najgorem neprijatelju.

''Ne vidim razlog zašto je društveno prihvatljivo da žene nose muške dukserice, košulje i druge odjevne predmete, a čim muškarac poželi učiniti isto, ali sa ženskom odjećom, onda doživljava neugodnost'', zaključio je.

Marco na svom Instagram profilu ima preko 80 tisuća pratitelja, a videozapise često snima i za YouTube i popularnu društvenu mrežu TikTok na kojem ga vjerno prate mladi Hrvatske.

Cuccurin se bavi šminkanjem i pjevanjem, a inače je profesionalni kuhar.

2020. godine Marco je odlučio priznati da je biseksualan i o svom je iskustvu pričao za svoj YouTube kanal. U ovom istupu podržale su ga mnoge naše zvijezde poput Lane Jurčević, Zsa Zse, Andree Andrassy i ostalih.

''Balkan, vrijeme da pređemo taj korak i promijenimo zajedno neke stvari. I'm BI, nadam se da to nećete osuđivati. Dok te netko ne dira, ne ugrožava tvoj život, nemamo razlog za neprihvaćenje , a kamoli mrziti. Volim vas sve!'' poručio je tada 19-godišnjak.

S ocem nikada nije imao dobar odnos jer su njegovi roditelji rastavljeni, a majka mu je uvijek bila najveća podrška u životu. Međutim, prošle godine Marco je ostao bez svoje majke, a o ovom tužnom iskustvu govorio je i na svojim društvenim mrežama.

