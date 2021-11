Cardi B, Cindy Crawford i Elsa Pataky samo su neke od slavnih ljepotica koje su paparazzi uhvatili bez trunke šminke na licu.

Slavne ljepotice navikli smo u većini slučajevi gledati u besprijekornim izdanjima, sređenima od glave do pete i sa šminkom profesionalnih vizažista na licu, no u slobodno vrijeme i one se vole opustiti.

Dogode se tako trenuci u kojima ih paparazzi uspiju snimiti u prirodnom, ponekad i neprepoznatljivom izdanju.

Neke od pjevačica i glumica, poput Cardi B, Cindy Crawford, Else Pataky, Leighton Meester, Kelly Brooke i Lady Gage, u tim prilikama ponekad ne nalikuju na sebe, no njihovim obožavateljima ipak je drago što ih ponekad imaju priliku vidjeti nesređene kada se otpute do lokalne trgovine ili u običnu šetnju.

U našoj galeriji pogledajte koje smo to zvijezde u ovoj godini vidjeli bez šminke, ali i kolika je razlika kada se srede tip-top i kada izađu potpuno opuštene.

