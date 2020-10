Film E.T. the Extra-Terrestrial - 1

Henry Thomas je 1982. osvojio srca publike u filmu "E.T.", a 2018. se pojavio u popularnoj seriji "The Haunting of Hill House" dok je ove godine zaigrao u "The Haunting of Bly Manor".

Henry Thomas (49) proslavio se kao 11-godišnjak u kultnom filmu "E.T. the Extra-Terrestrial", a gledatelji su se iznenadili kada su shvatili da glumi u popularnoj horor-serijama "The Haunting of Hill House" i "The Haunting of Bly Manor".

Glumac je ostao odan istom žanru pa je tako ponovno zaigrao glavnu ulogu u priči o nadnaravnom. Henry je rano u djetinstvu dobio priliku da pokaže svoj talent, u filmu uglednog redatelja Stevena Spielberga koji je bio nominiran za devet Oscara, a osvojio je četiri. Radnja se vrti oko 10-godišnjeg dječaka Elliota koji postane prijatelj s izvanzemaljcem napuštenim na Zemlji.

Prije dvije godine Henry se pojavio u Netflixovoj horor-seriji "The Haunting of Hill" i zaigrao jednu od glavnih uloga, onu Hugha Craina čija supruga poludi kada se presele u novi dom sa četvoro djece, a tamo ih dočekaju duhovi.

Thomas se pojavljuje i u novoj horor-seriji "The Haunting of Bly Manor" koju je isti produkcijski tim stvorio za Netflix i prva epizoda je prikazana 7. listopada 2020. Igra Henryja Wingravea, ujaka dvoje djece koji žive u kući s duhovima te unajmi dadilju Bly koja brine za njegovog nećaka i nećakinju jer on mora raditi u Londonu.

Gledatelj obje serije su se iznenadili kada su shvatili da je glumac, koji je utjelovio malenog Elliota, jedan od glavnih likova. "Jako sam ponosan na sebe jer sam ga prepoznao", "Upravo sam shvatila da je to Henry Thomas iz kultnog 'E.T.-a'. Bio je ovo baš poseban dan", "Osjećam se staro. Ne mogu vjerovati da je on glumio onog klinca. Vrijeme leti", komentirali su na Twitteru.