Harry i Meghan prema pisanju stranih medija planiraju selidbu iz svog luksuznog doma jer im se ne sviđa trenutačna lokacija.

Meghan Markle i princ Harry donijeli su odluku da njihov 2-godišnji sin Archie pohađa vrtić u kojem druga djeca ne znaju da je član britanske obitelji, a u kojem se podučavaju i neke dodatne vještine i sposobnosti.

Detalje je za The Mirror otkrio jedan od roditelja druge djece koji često viđa Harryja koji dovodi sina i dolazi po njega.

"Harry često ostavlja Archieja i dolazi po njega, čini se kao dobar tata. Svi roditelji su opušteno dočekali Harryja i Meghan, bez velike buke. A za ostalu djecu, Archie je samo jedan od njih. Ne znaju da su njegovi roditelji članovi kraljevske obitelji i vjerojatno ih ne bi bilo briga, osim ako Meghan nije Disneyjeva princeza", zaključio je izvor.

Archie u vrtiću već uči španjolski jezik, glazbu, ples, kazalište, tradicionalne vrijednosti te kako biti ljubazan i osnove lijepog ponašanja. Imaju vrtove s pticama, voćkama, biljkama, leptirima, pčelama, a djeca i sama ubiru plodove.

No čini se kako bi se to možda moglo uskoro promijeniti, jer britanski mediji prenose vijest kako Harry i Meghan planiraju napustiti svoju kalifornijsku vilu vrijednu 11 milijuna funti jer nisu presretni s njom. Navodno se žele preseliti iz svoje kuće s devet spavaćih soba u Montecito i to nakon samo 18 mjeseci jer im se zapravo ne sviđa ta lokacija, piše Daily Mail.

Njima bliski izvori tvrde da par već traži druge odgojne ustanove za Archieja i njegovu 6-mjesečnu sestru Lilibet koju su roditelji javnosti prvi put pokazali na nedavnoj božićnoj čestitki.

Inače, svoju su vilu, s 9 spavaćih soba i 16 kupaonica, kupili prošle godine nakon što su napustili sve kraljevske dužnosti i preselili se u Ameriku. Ključevi njihova britanskog doma Frogmore Cottagea u Windsoru kasnije su predani princezi Eugenie, koja danas tamo živi sa suprugom Jackom Brooksbankom i njihovim sinom Augustom.

Okružen bujnim zelenim vrtovima i s pogledom na more, kalifornijski dom bračnog para ima vinski podrum, igralište i igraonicu u pubu, teretanu, spa, kino, odvojeni pansion, teniski teren i bazen. Prethodni vlasnik posjeda bio je ruski biznismen Sergej Grišin koji ga je kupio 2009. godine.

