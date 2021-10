Gorana Milaković ide direktno u eliminacijski izazov showa "MasterChef", a pobjednik testa kreativnosti bio je Tihomir Bježančević.

Kutija iznenađenja ovoga puta donijela je sreću Gorani Milaković, ali samo na kratko. Zadana namirnica u prvom izazovu bila je spremiti hamu.

''Iznenadila sam se. Nisam nikada doma spremala sirovu ribu. Nikada te začine nisam koristila i rekla sam sama sebi, ajmo sad u nepoznato pa kud pulo da puklo. Dobro je puklo na kraju'', zaključila je Gorana koja je pred žiri donijela hamu s pireom od komorača i za nju dobila ne samo pohvale, nego i prednost.

Od tri ponuđene namirnice za sljedeći zadatak – test kreativnosti, koji je pred natjecateljima, žiri je Gorani dao da izabere jednu. Tripice su joj bile najzanimljivije iako ih sama ne voli ni jesti ni spremati.

''Došli smo naučiti nešto novo i baš me zanima kako će izgledati tripice na 17 načina'', objasnila je Gorana kada je žiriju priopćila svoj nimalo lak izbor.

No na kraju je pri odabiru namirnica zaboravila uzeti upravo glavni sastojak. Kada su shvatili da Gorana nije uzela za sebe glavnu namirnicu, pojedini kandidati ponudili su joj dati svoje tripice, ali žiri to nije dopustio.

Gorana se ipak uspjela snaći i pripremiti zanimljivo jelo koje joj je žiri pohvalio, ali unatoč tome naći se direktno u eliminacijskom izazovu.

Osim nje u tom će se izazovu već u sljedećoj emisiji zbog najlošije odrađenog testa kreativnosti, naći još i Klavdija Zubović te Ana Marija Kutleša koja kaže: ''Bilo je za očekivati s obzirom na to da nisam to nikada pripremala. Ideja je promašena i to je to, slažem se sa žirijem'', rekla je Ana Marija.

Pobjednik ovog testa kreativnosti je Tihomir Bježančević koji je prema procjeni žirija ostao vjeran tradicionalnim okusima zbog čega je dobio pohvalu i mogućnost da bude vođa tima u sljedećem grupnom izazovu.