Joey King prvi se put u filmu pojavila 2008. godine, a uoči njezinog 21. rođendana prisjetili smo se detalja iz njezine bogate karijere.

Iako slavi tek 21. rođendan, holivudska glumica Joey King ima se čime pohvaliti što se karijere tiče. Dosad je glumila u brojnim uspješnicama, a sve je krenulo 2007. godine kada je glumila kći Adama Sandlera u filmu "Grad nade".

Sa Selenom Gomez je glumila u filmu "Ramona i Beezus", pojavila se u filmu "Karantena", a gledali smo je i u serijama "CSI", "Entourage" te "Šaptačica duhovima". Već godinama je jedna od traženijih mlađih glumica u Hollywoodu, što dokazuje i činjenica da dobiva redom glavne uloge.

King je rođena u Los Angelesu, gdje i odrasla, a njezine starije sestre Kelli i Hunter King također su glumice. Njezin privatni život bio je skriven sve dok se nije zaljubila u Jadoba Elordija, kolegu s kojim je glumila u Netflixovoj uspješnici "The Kissing Booth". Prije nekoliko dana objavljen je i nastavak romantične komedije, no King i Elordi već odavno nisu par.

Upoznali su se 2017. godine na setu filma u kojem tumače glavne uloge, a nije dugo trebalo da ih vjerni fanovi razotkriju te se krenu sve više zanimati za njihovu vezu. "Sprijateljili smo se na snimaju i jedno smo vrijeme bili samo dobri prijatelji. On je odličan dečko i nije mi trebalo dugo da se zaljubim", priznala je King jednom prilikom.

U isto vrijeme kada su oni otkrili da su par, film je postao globalni uspjeh. Zajedno su odlazili na sve glamurozne zabave te su oduševljavali fanove zajedničkim fotkama. Sve je stalo kada je Elordi objavio na Instagramu da uzima odmor od društvenih mreža, no svi su primijetili i kako rijetko objavljuje fotke sa svojom djevojkom. U tajnosti su se razišli, no ponovno su se sreli na snimanju nastavka filma "The Kissing Booth".

Oboje su istaknuli da im ništa nije bilo čudno te da su svjesni kako se ne mogu zauvijek izbjegavati. Ne vole u javnosti pričati o tome jesu li ili nisu u vezi, a suglasni su u tome da ignoriraju sve zle jezike. King je već nekoliko mjeseci u vezi s producentom Stevenom Pietom, a Elordi navodno ljubi kolegicu Zendayju, s kojom je glumio u seriji "Euforija".