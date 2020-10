Glumica Carrie Fisher najpoznatija je po ulozi princeze Leije u "Ratovima zvijezda", a odrasla je uz poznate roditelje te je od tinejdžerskih dana pred kamerama. Legendarna glumica proslavila bi 64. rođendan.

Američka glumica Carrie Fisher utjelovila je princezu Leiju u serijalu "Ratovi zvijezda", a prije četiri godine svijet je ostao u šoku zbog njezine smrti. Tijekom svoje zavidne karijere glumila je u brojnim filmovima kao što su "Kada je Harry sreo Sally", "Braća Blues", "Hannah i njezine sestre" i brojni drugi. Bila je vlasnica brojnih nagrada, a posthumno je dobila i nagradu Grammy te su je godinu nakon smrti proglasili Disney legendom.

Fisher je bila kći pjevača Eddieja Fishera i glumice Debbie Reynolds. Imala je dvije godine kada su se njezini roditelji rastali, a iz očevog trećeg braka s glumicom Connie Stevens dobila je dvije polusestre, Joely i Triciju. Ponovno je pred oltar stala i njezina majka i to s vlasnikom lanca trgovina cipela, Harryjem Karlom, no rastali su se kada je Carrie imala 17 godina. Još kao tinejdžerica Fisher je obožavala knjige, a pubertetsku dob provela je pišući poeziju i čitajući književne klasike. U srednju školu je išla do 16. godine, nakon čega je počela glumiti skupa sa svojom majkom. Zbog Broadwayja i glume je odustala od škole, no nekoliko godina kasnije u Londonu je upisala dramsku školu. Upisala je i fakultet, no nije ga završila.

Godine 1975. prvi put se pojavila na velikom platnu i to u komediji "Šampon" kao Lorna Karpf. Kao princeza Leia pojavila se prvi put 1977. godine i to u filmu "Ratovi zvijezda: Nova nada", skupa s Harrisonom Fordom i Markom Hamillom. S njih dvoje je postala nerazdvojna prijateljica, a skupa su glumili u nekoliko nastavaka legendarnog filmskog serijala Georgea Lucasa.

Osim glumom, bavila se i pisanjem, a napisala je scenarij za nekoliko filmova. Napisala je i nekoliko polubiofragskih novela. Glumila je u brojnim serijama i bila je jedna od omiljenijih glumica Hollywooda.

Uz veliku karijeru vodila je i buran privatni život. Tek u svojoj biografiji Carrie Fisher je priznala da su ona i Harrison Ford imali tromjesečnu aferu 1976. godine tijekom snimanja "Ratova zvijezda". Na setu istog filma upoznala je glazbenika Paula Simona i par je bio zajedno od 1977. do 1983. godine. U braku su bili tek godinu dana. Često su prekidali i mirili se, a tijekom jednog prekida bila je zaručena i za komičara Dana Sykroyda s kojim je snimala film "Braća Blues". "Imali smo prstenje, imali smo sve spremno, no onda sam se vratila Paulu Simonu", rekla je glumica jednom prilikom. Čak i nakon što se rastala od Simona, par se jedno vrijeme viđao.

Nakon rastave ljubila je lovca na talente Bryana Lourda, a zajedno su dobili kći Bille Lourd 1992. godine. Mediji su je povezivali i s glazbenikom Jamesom Bluntom, no kasnije je Carrie objasnila kako su bili samo prijatelji.

Carrie Fisher je često otvoreno pričala o bipolarnom poremećaju od kojeg je patila te o ovisnosti o drogama. Bila je ovisna o kokainu i o tabletama, a svom bipolarnom poremećaju je dala ime "Roy". "Zbog droga sam se osjećala normalnije", ispričala je u jednom intervjuu glumica.

Carrie Fisher je u prosincu 2016. godine na putu iz Londona za Los Angeles doživjela srčani udar oko 15 minuta prije nego što je avion sletio. Putnik koji je sjedio pokraj nje prijavio je osoblju aviona da je glumica prestala disati. Čim je avion sletio prevezli su je hitno u bolnicu, a nakon što je četiri dana provela na intenzivnoj njezi, izgubila je bitku za život. Medijima je vijest o njezinoj smrti potvrdila kći Bille Lourd.

Samo dan nakon Carriene smrti, njezina majka Debbie Reynolds doživjela je moždani udar te je također preminula. Brojne kolege diljem svijeta su glumicama odali počast te su isticali kako je svijet ostao bez talentiranih dama bez kojih ništa više neće biti isto.