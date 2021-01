Faye Dunaway glumačkom je karijerom zadivila čitav svijet, a iza svjetala reflektora događala se turbulentna ljubavna priča. Povodom njezina 80. rođendana prisjetili smo se detalja iz njezine karijere.

Glumačka diva Faye Dunaway dobitnica je brojnih nagrada među kojima su Oscar, Emmy, Zlatni globus i BAFTA, a prema mnogima je jedna od najboljih živućih glumica na svijetu. Povodom njezina 80- rođendana prisjetili smo se detalja iz njezina života.

Faye je karijeru započela krajem 60-ih godina, a svijet je osvojila zahvaljujući filmu "Bonnie & Clyde". Upravo uloga Bonnie Parker označila joj je karijeru, a Dunaway je jedno i jedna od samo četiriju glumica koje su tijekom karijere dobile nagrade za najbolju i najgoru glumicu. Oscara je dobila za ulogu u filmu "Network", a Zlatnu malinu zaradila je za "Mommie Dearest".

Osim uspješnih i manje uspješnih uloga, legendarna glumica nikada se nije sramila govoriti ni koje od njih je odbijala. Među najpoznatijim ulogama koje je odbila je uloga Sare u "Rekvijemu za snove". Ulogu je na kraju dobila Ellen Burstyn, koja je nagrađena i Oscarom za svoj rad. Ponuđena joj je i uloga u filmu "Julia", no i tu je ulogu odbila, a Jane Fonda koja je odglumila to umjesto nje nominirana je za Oscara za najbolju žensku glumicu.

Glumica je čitavu karijeru vodila i zanimljiv ljubavni život. Na samome početku karijere zaljubila se u stand-up komičara Lennyja Brucea, no njihova je veza potrajala tek godinu dana. Kasnije se zaručila za fotografa Jerryja Schatzberga, a iako ni njihova ljubav nije uspjela, ostali su prijatelji.

U Marcella Mastroiannija zaljubila se dok su radili na filmu "Mjesto za ljubavnike" te su dvije godine bili zajedno. Faye se htjela udati za njega i imati djecu, no u tom je trenutku glumac već bio u braku te nije htio ostaviti svoju suprugu. Ostavila ga je te je novinarima rekla da je dala previše u tu vezu te se mora čuvati. "Kada se prisjetim trenutaka s Marcellom osjećam samo žaljenje. Jedan dio mene i dalje smatra da smo se onda vjenčali, i danas bi bili u braku. Želja nam je bila da ostarimo zajedno, no to se nije dogodilo", napisala je godinama kasnije glumica u autobiografiji.

Sam glumac je 1987. godine priznao u jednom intervjuu da nikada nije prebolio Dunaway. "Ona je žena koju sam najviše volio", rekao je. Glumica je 1974. godine stala pred oltar s pjevačem grupe The J. Gelis Band, Peterom Wolfom. Zbog svojih pretrpanih rasporeda imali su probleme u braku, a rastali su se pet godina kasnije. Svog drugog supruga, Terryja O'Neilla upoznala je još 1977., no vjenčali su se 1983. godine. Sina Liama dobili su tri godine prije nego što su se vjenčali, a godinama kasnije O'Neill je priznao da njihovo dijete nije rodila Faye, već su ga posvojili. Prije njegove izjave glumica je dala naslutiti da je Liam njihovo biološko dijete, no nikada nije išla u detalje.

Nakon razvoda od Terryja, Dunaway je hodala s Frederickom Forsythom, bila je u vezi s Warrenom Lieberfarbom, a ljubila je mnoge muškarce čiji identitet nije htjela ni otkriti.

Posljednjih nekoliko godina Faye je zbog plastičnih operacija gotovo neprepoznatljiva, a mnogi obožavatelji ističu kako je bila prirodna ljepotica te žale što je ikada otišla pod nož.