Scotta Pattersona znamo najviše zahvaljujući ulozi Lukea Danesa u seriji "Gilmoreice", a ovaj svestrani glumac bavio se profesionalnim sportom te je završio komparativnu književnost.

Američki glumac i glazbenik Scott Patterson osvojio je svijet kao Luke Danes iz popularnih "Gilmoreica", a muškarac za kojeg smo svi navijali da pred oltar odvede Lorelei Gilmore danas slavi 62. rođendan.

Patterson je odrastao u Philadelphiji, a njegovi su se roditelji rastali kada je imao 16 godina. S najboljim prijateljem iz djetinjstva, Tommyjem Poitrasom, oformio je bend još u osnovnoj školi, te su dečki imali nekoliko uspješnih singlova. Nastupali su diljem SAD-a, a ime su si dali The Unknowns. Nakon srednje škole glazbu je ostavio po strani, a završio je komparativnu književnost na Sveučilištu Rutgers, nakon čega je u New Yorku upisao glumu. Velike uloge su ipak trebale pričekati nekoliko godina jer se u to vrijeme aktivno posvetio drugoj ljubavi - bejzbolu.

Sedam godina je ovaj glumac bio profesionalni sportaš u nižoj bejzbolaškoj ligi, a u višim ligama je odigrao nekoliko utakmica. Bio je i u tim slavnih Yankeesa, a nakon što je potpisao za Los Angeles Dodgers, preselio se u "Grad anđela", no nikada nije zaigrao dalje.

Vratio se u New York gdje je započeo glumačku karijeru te je nakon manjih filmskih i televizijskih uloga pobijedio na audiciji za ulogu Lukea Danesa. Sedam je godina glumio slavnog Lukea koji je kroz sedam sezona bio u vezama i prekidima s Lorelei Gilmore koju je utjelovila Lauren Graham. Pojavio se i u serijama "Seinfeld" te "Will i Grace".

Prije nekoliko godina je objavio kako je pokrenuo vlastiti brend kave, na oduševljenje svih fanova "Gilmoreica" koji obožavaju njegov kafić iz serije.

Na privatnom polju Scottu pak dobro ide. Već je 20 godina u braku s Kristine Saryan, a par ima sina Nicholasa te pokušavaju provesti što više vremena u obiteljskoj intimi.