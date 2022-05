Gemma Owen, kći umirovljenog nogometaša Michaela Owena, sudjelovat će u popularnom reality showu "Love Island".

Kći legendarnog britanskog nogometaša Michaela Owena, Gemma Owen našla se na službenom popisu sudionika popularnog reality showa "Love Island", koji slovi kao jedan od razvratnih formata prepun eksplicitnih scena i scena seksa, a koji prate milijuni gledatelja diljem svijeta.

19-godišnja Gemma inače je profesionalna jahačica, popularna je na društvenim mrežama, a ima i vlastitu liniju kupaćih kostima. O njezinu pojavljivanju u showu šuškalo se već mjesecima, a ona je to negirala sve do nedavno no čini se kako je promijenila odluku.

"Gledam Love Island svako ljeto, ali trenutno to nije nešto o čemu bih razmišljala jer trenutačno ne tražim ljubav. Neki od izazova koji se pojavljuju u showu su jednako veliki i vani. Nisam sigurna da bih mogala poljubiti deset dečkiju zaredom. Ali mislim da je to sjajna show", izjavila je Gemma za Daily Mail.

Tada je priznala i kako ne misli da bi njezin tata bio previše zadovoljan njezinim pojavljivanjem u "Love Islandu".

"Dečki mi trenutačno nisu na pameti i moj tata uopće ne bi bio sretan da mu dođem i kažem 'Idem na Love Island'", zaključila.

No sada je otkriveno da će se Gemma sunčati na Mallorci cijelo ljeto, a njezino pojavljivanje u showu potvrđeno je i službenoj Twitter stranica "Love Islanda".

Senzacija Instagrama koju uspoređuju s jednom od najljepših žena na svijetu bujni dekolte istaknula u haljini s izrezima +26

Tajkun u zagrljaju tri supermodela koje je nekada ljubio: Jednu je ostavio dok je bila trudna, drugoj kontrolira život, a zamijenio ih je 46 godina mlađom +13