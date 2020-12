Jake Lloyd je utjelovio Jamieja u komediji "Luda božićna zvona" u kojem glumi i Arnold Schwarzenegger kojem je to jedini božićni film u karijeri.

Komedija "Luda božićna zvona" postala je dio blagdanskog repertoara, a riječ o jedinom božićnom filmu koji je snimio akcijski junak Arnold Schwarzenegger.

Iako nije dobio dobre ocjene filmskih kritičara, imao je dobru zaradu s obzirom da je u njega uloženo 60 milijuna dolara te je zaradio 130 milijuna dolara. Arnold je također naišao na brojne negativne komentare, no publika je dobro reagirala na komediju što je na kraju krajeva najvažnije.

U filmu je odigrao jednu od glavnih uloga igra Jake Lloyd (31) koji je imao šest godina u trenutku snimanja imao samo šest godina. Utjelovio je malenog Jamiea koji žarko želi igračku akcijskog junaka, a njegov otac ju je zaboravio kupiti na vrijeme pa se mora boriti za jedinu preostalu s poštarom kojem treba za njegovog sina.

Jake je 1999. odglumio mladog Anakina Skywalkera u filmu "Star Wars: Episode I – The Phantom Menace", no njemu je slava koja je uslijedila donijela samo probleme u životu. Naime, u školi su ga drugi učenici zbog te uloge maltretirali i javnost nije dobro reagirala na taj dio poznate franšize Star Wars pa se Lloyd odlučio umiroviti.

Američki mediji su prije nekoliko mjeseci prenijeli izjavu njegove majke koja je otkrila gdje je i kako je trenutno Jake. "Želim svima zahvaliti na njihovim lijepim riječim, podršci i dobroj volji. Jakeu je dijagnosticirana paranoidna shizofrenija, no nažalost ima i simptom zvan anosognozija zbog koje ne može spoznati da je bolestan. To je još jedan teret s kojim se nosi u svojoj borbi koja je bila jako teška otkad mu je tragično preminula mlađa sestra Madison. Preselio se bliže obitelji i svi puno radimo kako bismo mu pomogli s ovime. On je i dalje dobra i brižna osoba i nadamo da će nam se vratiti njegov zabavni karakter što prije. Jake će nastaviti svoj napredak s ljubavlju i podrškom koju mu pružate", istaknula je glumčeva majka.

Inače, Lloyd je počeo pokazivati simptome shizofrenije kada je imao 19 godina. 2018. je njegova mlađa sestra Madison preminula u snu prirodnom smrću u 26. godini života. Jakeova majka je rekla kako je njena smrt slomila cijelu obitelj, pogotovo njenog sina.

2015. su američki mediji pisali da je glumac napao svoju majku, no ona nije htjela podnijeti prijavu jer tada nije bio na lijekovima. Nekoliko mjeseci kasnije policija je zaustavila Lloyda koji je neoprezno vozio bez vozačke dozvole, nije stao na crvenom svjetlu i još se opirao uhićenju.

Kratko je vrijeme proveo u zatvoru, a onda je bio na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi. Unatoč svemu prestao je uzimati lijekove i onda je napao majku.