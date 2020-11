Alisan Porter, James Belushi i odigrali su glavne uloge u filmu "Kovrčava Sue" iz 1991. godine.

Prošlo je 29 godina od prvog emitiranja filma "Kovrčava Sue" koji je osvojio mnoga srca gledatelja, a u čijem je središtu težak život siromašne djevojčice i njezina oca beskućnika.

U filmu iz 1991. godine koji se obično emitirao u božićno vrijeme, glavne su uloge odigrali danas 39-godišnja Alisan Porter koja je prve glumačke uloge odigrala sa samo pet godina, ali nakon uloge kovrčave Sue odlučila se povući iz javnosti i nigdje se jako dugo nije pojavljivala. Nakon nekoliko godina okrenula se glazbi jer je shvatila da joj je pjevanje draže od glume. Prije četiri godine se prijavila i na jedan popularni talent show u kojem je i pobijedila.

No u pozadini njezina izbivanja iz javnosti stoji teška priča o ovisnosti s kojom se dugo borila, a o svemu je tek p prvi put hrabro progovorila na blogu Lil' Mamas.

"Pozdrav, ja sam Ali i ja sam alkoholičarka. Kladim se da vam nije palo na pamet da ćete ovu rečenicu čuti od mene. S druge strane, možda ste upravo to i očekivali jer sam već kao dijete bila zvijezda'', napisala je tada Alisan koja se teško nosila sa slavom, ali i činjenicom da nakon Sue nije uspjevala dobiti nove angažmane u filmovima i serijama.

Alison više ne konzumira alkohol od 2017. godine i ponosna je majka 8-godišnjeg Masona i 6-godišnje Arije koje je dobila s bivšim suprugom Brianom Autenriethom.

Što se tiče njezine glazbene karijere, Alisan je 2019. godine lansirala svoj novi album "Pink Cloud", u suradnji svog starog prijatelja, tekstopisca i producenta Matta Rollingsa. Album je snimljen između New Yorka i Nashvillea, a predstavljen je singlom "Never Could".