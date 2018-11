Pjesma Petra Graše ’92 dobila je potpuno novi aranžman zahvaljujući Franki Batelić. Mlada pjevačica fantastično je obradila ovaj hit.

Imali smo toliko ideja, ova je super zazvučala u toj nekoj kombinaciji laganog i funky ritma. Stvarno je super stvar. A 1992. sam rođena pa mi je uvijek bilo super to pjevati”, rekla je Franka o svojem izboru za cover.

U dnevnom boravku Narodnog radija izmjenjivali su se glazba i priča pa je Franka tako zvela svoja posljednja tri hita – ''S tobom'', ''Ti mi nosiš sreću'' i ''Kao ti i ja''.

Franka se dotaknula i svojeg povratka na scenu nakon pauze koja je trajala četiri godine te je otkrila što joj je u tom razdoblju najviše nedostajalo.

“Kad si odmalena odrastao uz glazbu i živiš glazbu, onda ti pozornica najviše nedostaje i odmah bi se popeo, svaki put kad netko nastupa”, brzo odgovara iako, dodaje, kao mlada djevojka zapravo nije željela glazbenu karijeru.

''Ja sam s 15 godina bila na Showtimeu i uopće nisam bila svjesna gdje će me to dovesti, a najmanje sam u tom trenutku htjela glazbenu karijeru. Ja sam voljela pjevati i ‘ajmo na pozornicu, drndaj i to je to'', rekla je.

Od tog trenutka prošlo je više od deset godina, a upravo 2018. bila je prekretnica za Franku. Nekoliko hitova koji su je vratili pjevanju, nastup na Eurosongu, udaja… To sve Franka pamti kad pogleda godinu na izmaku. Ni ne čudi da na pitanje što bi poručila 15-godišnjoj sebi odgovara: “Poručila bih joj da radi sve što je i radila, da misli svojom glavom i da će sve biti okej.”

S obzirom da radi punom parom, u planu joj je album koji izlazi kroz desetak dana, a na kojem će se, osim novih pjesama, naći i neke stare poput ''Ruža u kamenu'' i ''Možda volim te''.

I u privatnom i u poslovnom životu najveća podrška su joj pas Oskar, suprug Vedran i mama...

''Oskar prvi čuje pjesme, čuje moja uvježbavanja. Vedran i mama su prvi kojima pustim stvar. Ja točno primijetim po njima, Vedranu se recimo jako sviđa nova pjesma koja izlazi idući tjedan, a moja mama obožava ''Ti mi nosiš sreću’'', ona je stara rokerica tako da obožava tu stvar.”

Nakon što izbaci album, Franka je otkrila kako je čeka blagdanski odmor, a Božić i Novu godinu provest će u New Yorku gdje ima obitelj.

“Božićno ludilo me uvijek uhvati potpuno nespremnu i nikad nemam bor na vrijeme. Ove godine sve planiram!”, zaključila je na kraju!