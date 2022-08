Finska premijerka s osebujnim stilom, Sanna Marin, privukla je pažnju nakon odlaska na Flow Music Festival u Helsinkiju.

Fotografija finske premijerke s osebujnim stilom postala je hit na društvenim mrežama. Sanna Marin (36) prisustvovala je Flow Music Festivalu u Helsinkiju, a fotografije njezine odjevne kombinacije s prijateljicom postala je viralna nakon što se proširila društvenim mrežama.

Sanna je poznata po osebujnom i opuštenom stilu oblačenja s kojim se mnogi ne slažu s obzirom na njenu političku funkciju u Finskoj, a mnogi je nasuprot tome itekako podržavaju u njenoj slobodi.

Dok nije na dužnosti, premijerka se voli oblačiti kao i ostatak žena njezinih godina pa se ponekad odluči i pokazati malo više.

Marin je sada pozirala u šljokastoj haljini i crnim čizmama iznad gležnjeva, a outfit je podigla i crnim sunčanim naočalama te torbicom i crnim remenom.

Finski mediji bili su oduševljeni i cijenom premijerkine haljine za koju su procijenili da košta samo osam eura.

Finnish Prime Minister Sanna Marin (left) preparing to take the stage at the Flow Music Festival in Helsinki. pic.twitter.com/ZmnSOSryIG