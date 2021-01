Film "Save the Last Dance" snimljen je prije dugih 20 godina, a glavni glumci i danas imaju uspješne karijere.

Tinejdžerska drama "Save the Last Dance" iz 2001. godine u zvijezde je vinula današnje slavne glumice među kojima Juliju Stiles i Kerry Washington, kojima je sjajno krenulo nakon što su odigrale svoje glumačko-plesne uloge.

Radnja prati perspektivnu mladu balerinu Saru Johnson koja je usredotočena na školovanje u prestižnoj njujorškoj školi Juilliard. No nakon što audicija pođe po zlu i majka joj iznenada umre, Sara odustaje od baleta i seli su u Chicago k ocu. Tamo upoznaje društvo koje pleše hip-hop i počne širiti svoje plesne, ali i životne horizonte.

Film je u kratkom vremenu postao hit, zaradivši više od 130 milijuna dolara širem svijeta, a 2006. godine snimljen je i nastavak, ali bez Julije u glavnoj ulozi.

No osvrčući se na film koji joj je promijenio život, Julia je priznala da smatra kako joj je plesna scena i filma "10 Things I Hate About You" zapravo pomogla da uhvati ritam i ostane odlična plesačica.

"Zato sam dobila posao u "Save the Last Dance", mislim da je to bilo zbog tih scena, tako su mi rekli", izjavila je u jednom od intervjua za US Weekly.

Unatoč ranije plesnom iskustvu uložila je veliki trud i nije htjela da ju u zahtjevnim scenama mijenja dvojnica već je sve sama otplesala. Tada je imala samo 19 godina i smatrala je da se mora dokazati kao plesačica.

Julia je kasnije glumila u filmskom serijalu "Bourne" s Mattom Damonom, u filmovima "Mona Lisa Smile" i "Silver Linings Playbook".

U siječnju 2016. godine objavila je zaruke s Prestonom J. Cookom, vjenčali su se godinu dana nakon toga, a dva mjeseca kasnije dobili kći Strummer.

Glavnu mušku ulogu odigrao je Sean Patrick Thomas, poznat i po ulozi detektiva Templea u seriji "The District", a gledali smo ga i u filmovima "Berbershop" i "Halloween: Resurrection". Na jednoj filmskoj zabavi upoznao je suprugu Aoniku Laurent s kojom ima dvoje djece.

Velike pohvale i pozitivne kritike dobila je djevojka iz Bronxa iliti Kerry Washington koja je ostvarila zavidnu glumačku karijeru. Za ulogu Olivije Pope u seriji "Scandal" bila je dva puta nominirana za nagradu Emmy i jednu nominaciju za Zlatni globus. Zapažene uloge ostvarila je u filmovima "Django Unchained", "American Son" i "Little Fires Everywhere". Sa suprugom Nnamdijem Asomughom ima dvoje djece i velika je zagovornica LGBTQ i ženskih prava.