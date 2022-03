Eleonora Mustafovska jedina je kćer Esme Redžepove, a koja je odlučila krenuti majčinim stopama.

Eleonora Mustafovska jedina je kćer pokojne glazbene dive Esme Redžepove, koja je bila poznata i kao jedina djevojčica koju je usvojila uz 47 dječaka.

Esma je Eleonoru usvojila pet godina prije smrti i za nju je imala samo riječi hvale kad god bi je pitali za nju, a njezinu fotografiju pogledajte OVDJE.

"Slažemo se odlično, baš kao majka i kći. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dijete nego muško i nisam se prevarila. Eleonora je studirala na Univerzitetu ESRA u Skoplju. Sljedeće godine diplomirat će solo pevanje, a već tri godine članica je “Esma’s Banda”, koji me prati", izjavila je pjevačica jednom prilikom.

Nakon što je završila studij i nakon majčine smrti Eleonora se nastavila baviti glazbom i to pod umjetničkim imenom Malisha.

"Njezin odlazak me rastužio do bola, trebalo mi je dosta vremena da počnem živjeti normalno i nastavim dalje. I dalje vjerujem da me čuva s neba i da se raduje što sam nastavila njenim stopama", izjavila je Eleonora.

Esma Redžepova preminula je 2016. u 73. godini nakon kraće bolesti. Osim bogate glazbene karijere ostvarila je i onu humanitarnu, jer je u razdoblju od 50 godina usvojila 48-ero djece o kojima je brinula sve do smrti.

