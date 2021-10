Najsjevernija točka u Hrvatskoj – Sveti Martin na Muri bila je odlična prirodna lokacija na kojoj se odvio posljednji gastroduel kandidata MasterChefa.

Podijeljeni u timove kojeg su ovoga puta birali Zvijezdana Posavec i Tomislav Marković, budući da su upravo njihova jela bila izabrana za najbolja u posljednjem testu kreativnosti, gostima lokalcima kuhali su s namirnicama koje se tradicionalno lokalno koriste u međimurskoj kuhinji.

Zvijezdana je dobila priliku prva birati člana tima, kao i boju pregače. Odabrala je crvenu boju jer je to, kaže bila najdraža boja njezine mame. U svoj je tim pozvala Ivana Temšića, Vanju Agića, Goranu Milaković, Anu Antunovć i Karmen Jurčić, a kao sucheficu je odabrala Emu Baniček.

Tomislav je iznenadio izborom prvog člana tima. Iako je Filip Pleteš očekivao da će bit izabran prvi u njegov tim budući da su se i prijateljski povezali, Tomislav je ipak pozvao Franu Kekeza. Svoju odluku objasnio je time da Frano ima odlične vještine u kuhinji kad je dobro usmjeren i vjeruje da je on taj koji ga može usmjeriti na zadovoljstvo svih.

''On je dobra i uviđajna osoba, ima tihi autoritet među ljudima i ima sve karakteristike dobrog lidera'', kazao je Frane.

No to nije bilo svo iznenađenje koje je Tomislav priredio. Među pozvanima u tim bila je i Marija Gregurić koja je grubo kritizirala Franu nakon posljednjeg gastroduela, pa su svi očekivali novi sukob ako njih dvoje budu u istom timu. Osim njih, Tomislav je izabrao još i Tihomira Bježančevića te Filipa, ali i Roka Kulušića-Nerala kojem je dodijelio i poziciju suchefa.

''Sretan sam s jedne strane, s druge nisam jer moram kontrolirati tu eksplozivnu skupinu ljudi'', komentirao je Roko.

Zadatak koji su dobili je da svaki tim napravi šest snackova, tri na tradicionalan način i tri na moderan.

''Gledat ćemo na sitnice, na ideje i okuse'', rekao je Stjepan, a Melkior savjetovao: ''S kunićem treba biti pažljiv. Ako ste radili s kunićem znate da je dosta osjetljivo meso i lako se može presušiti'',

Frano je i ovoga puta bio prepun kreativnih ideja, ali njegovo razmišljanje timu se činilo prekomplicirano. Kada su dogovorili što će raditi, njemu se to nije svidjelo, no dok su kuhali došao je do zaključka: ''Tomislav je smiren, jasan, točan. Možda je mogao ostaviti prostora za improvizaciju, a možda sam s druge strane i ja malo teži timski igrač''.

Gosti koji su kušali jela, ocijenili su ih žetonima - ako im se više svidjelo jelo crvenog tima u kutiju su ubacili crveni žeton, a ako im se više svidjelo jelo plavog tima, u kutiju su ubacili plavi žeton.

Tko je pobijedio u ovom gastroduelu koji se odvio uz obale predivne Mure, doznajte već u sljedećoj emisiji.