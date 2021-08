Don McLean se svečanosti povodom dobivanja zvijezde na Holivudskoj stazi slavnih nije odvajao od svoje mlađahne djevojke Paris Dylan.

Jedan od najpoznatijih kantautora svoje generacije, američki glazbenik Don McLean (75) ovog je tjedna dobio svoju zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

Svečanosti je prisustvovala i njegova 48 godina mlađa djevojka, 27-godišnja manekenka Paris Dylan koja nije skrivala sreću i ponos zbog svojeg dečka te su zagrljeni pozirali pred fotografima, a pred kamerama je pao i jedan poljubac u obraz.

Don i Paris u vezi su gotovo pet godina, a prohodali su nakon što se on razveo od Patrishe Shnier. Bivša supruga ga je 2016. godine prijavila policiji zbog obiteljskog nasilja zbog čega je nakratko završio iza rešetaka, a to je navela i kao jedan od razloga njihova razvoda u službenim papirima, uz preljub i nepomirljive razlike.

Glazbenik koji je najpoznatiji po svojem bezvremenskom hitu "American Pie" je ranije ove godine za časopis People izjavio kako je mlađahna Paris najdivnija osoba koju je ikad upoznao.

"Ljubav je najvažnija stvar u životu. Morate voljeti nekoga. Mržnja je takav teret i potpuni gubitak vremena. Volim svoju djecu i svoju djevojku, lud sam za njom. Mislim o njoj kada pjevam većinu svojih pjesama", kazao je tada te je dodao da o njoj posebno razmišlja dok izvodi pjesmu "And I Loved You So" iz 1970. godine. Objasnio je i kako mu je veza s njom pomogla da prebrodi teške trenutke u životu.

Par je 2016. godine potvrdio i svoju vezu na Instagramu, a od tada često dijele zajedničke fotke.

Dylan je privukla i veliku medijsku pažnju kada se 2017. godine u epizodi emisije "Catfish" doznalo kako se 2011. dopisivala i slala svoje gole fotke tada 33-godišnjem košarkašu Chrisom "Birdmanom" Andersenom, a njoj je tada bilo samo 17 godina. Na koncu se ispostavilo da to nije bila ona, već Kanađanka Shelly Chartier koja je pokušavala na prevaru od košarkaša izvući novac.

McLean je s bivšom suprugom u braku bio od 1987. do 2016. godine i zajedno imaju dvoje djece, sina Wyatta i kći Jackie.