Prvo rodno neutralno izdanje dodjele nagrada Brit Awards prošlo je u znaku Adele koja je pobijedila u kategorijama za najboljeg izvođača, album i pjesmu godine.

Britanska pjevačica Adele obilježila je ovogodišnju dodjelu BRITS Awardsa, najvažnije godišnje dodjele glazbenih nagrada u Velikoj Britaniji koja je održana u londonskoj O2 Areni.

Bilo je to prvo izdanje britanskih godišnjih nagrada, koje se dodjeljuju od 1977. godine, koje je ukinulo rodne podjele i uvelo kategorije za umjetnika godine i međunarodnog umjetnika godine umjesto dosadašnjih kategorija u kojima su se birali najbolji u muškim i ženskim kategorijama.

Ovogodišnja dodjela je protekla u dominaciji Adele koja je osvojila prve tri nagrade. "Queen of the BRITs", kako ju je prozvao voditelj Mo Gilligan, je osvojila nagradu za album godine, izvođača godine, te pjesmu godine "Easy on Me".

"Željela bih posvetiti ovu nagradu svom sinu, te Simonu, njegovom tati. Ovaj album je bio cijelo naše putovanje, ne samo moje", rekla je uplakana Adele, misleći na svog bivšeg supruga Simona Koneckija.

Unatoč tome što je objavljen tek u studenom, "30", Adelein četvrti studijski album, bio je najprodavaniji britanski album 2021. godine, s više od 600.000 primjeraka u samo šest tjedana. Adele je nedavno kazala kako je povratnički album snimila kako bi sinu objasnila svoj razvod.

"Jako sam ponosna na sebe što sam se držala svog oružja i izdala album koji je bio o nečemu što mi je bilo tako osobno," dodala je.

Adele je osvojila i nagradu u kategoriji izvođača godine koja sada uključuje umjetnike svih spolova. Nominirani su bili i Little Simz i Dave, Ed Sheeran, te Sam Fender.

Među ostalim pobjednicima bili su rock bend Wolf Alice, koji je osvojio nagradu za najbolju grupu, dok je reper Little Simz proglašen najboljim novim izvođačem. Sheeran je proglašen tekstopiscem godine.

Američke pjevačice Billie Eilish i Olivia Rodrigo osvojile su nagrade za najbolju međunarodnu umjetnicu i međunarodnu pjesmu za "good 4 u".

Nagradu za najbolju međunarodnu grupu osvojio je američki R&B duo Silk Sonic, kojeg čine pjevač Bruno Mars i reper i pjevač Anderson .Paak.

Predstavljajući niz glazbenih stilova, ove su godine uvedene i nove žanrovske nagrade, pri čemu je Sam Fender osvojio onu za najbolju alternativnu/rock izvedbu, a Dave za najbolju hip-hop/grime/rap izvedbu. Nagradu za najbolju pop/R'n'B izvedbu osvojila je pjevačica Dua Lipa, dok je Becky Hill osvojila nagradu za najbolju plesnu točku.

(Hina)

