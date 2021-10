Deacon Phillippe mlađe je dijete nekoć najpopularnijeg glumačkog para Reese Witherspoon i Ryana Phillippea, a prije nekoliko dana proslavio je svoj 18. rođendan.

Bivši supružnici Ryan Phillippe i Reese Witherspoon prije nekoliko su dana zajedno proslavili 18. rođendan svog sina Deacona. O svemu su se pohvalili i na društvenim mrežama, a njihovi obožavatelji odmah su komentirali kako su savršeni zajedno te da izgledaju zaista sretno.

"Sretan 18. rođendan našem predivnom, pametnom, talentiranom i osjećajnom sinu. Pravi si tračak svjetlosti na ovome svijetu i vole te svi koji te poznaju. Ponosni smo što smo tvoji mama i tata. Volim te. Rekao bih da smo napravili dobar posao Reese", napisao je Ryan na svom Instagramu uz fotke s proslave. Na svom se profilu oglasila i slavna glumica.

"Kako se ovo dogodilo? Deacon slavi 18. rođendan?! Jednoga dana se igrao s Pokemonima i pjevao pjesme Bruna Marsa, a već sljedećeg dana je bio viši od mene, sam sprema roštilj i snima pjesme sa svojim prijateljima. Srce mi puca od ponosa zbog toga kakav je čovjek postao. Sretan ti 18. rođendan Deacone. Volim te to mjeseca, sunca i svih zvijezda na nebu", napisala je ponosna mama Reese. Za Deacona Phillippea svi već kažu kako bi uskoro mogao postati puno veći zavodnik od onoga kakav je njegov otac bio na vrhuncu slave, a ističu i kako je ljepoticu pokupio s obje strane.

Inače, njegov otac Ryan Phillippe je prvi suprug Reese Witherspoon, a upoznali su se na njezinom 21. rođendanu 1998. godine. Nakon što su počeli hodati, rekla je u jednom intervjuu kako ne može biti sretnija s njim, a otkrila je i što mu je rekla kada ga je prvi put vidjela. "Ne znam što me spopalo u tom trenutku, možda sam bila previše popila. Rekla sam Ryanu da mislim kako mi je on rođendanski poklon. Njemu je to bilo laskavo, a sada kada se sjetim toga, umrem od srama", ispričala je glumica.

U roku od godine dana od upoznavanja Reese i Ryan počeli su živjeti skupa na Beverly Hillsu, a dijelili su i posao. Taman su krenuli kao par, a već su se pojavili skupa i u filmu "Okrutne namjere". Njihova ljubav brzo se razvijala te je Reese ostala trudna prije nego što su stali pred oltar. Par se vjenčao 5. lipnja 1999. godine u američkom Charlestonu, a Reese je tad bila šest mjeseci trudna. Kćer Avu glumica je rodila tri mjeseca nakon svadbe, a sina Deacona nekoliko godina kasnije. Cijelo se vrijeme činilo kao da su savršen par, no 2006. godine objavili su da se rastaju.

Witherspoon i Phillippe rastali su se jer su mladi počeli hodati, rekli su kasnije. Smatraju kako im je u to vrijeme bilo previše pritisaka sa svih strana, a nisu se s tim znali nositi jer su tek započinjali svoje karijere. "Nekad moraš upoznati sam sebe da bi mogao biti dobar drugima", rekla je Reese u intervjuu prije nekoliko godina te je dodala kako se udala s 23 i dobila dvoje djece do 27. godine.

Bivši glumački par i danas je u dobrim odnosima zbog djece, a Ryan je presretan zbog svoje bivše i njezina drugog supruga Jima Totha, s kojim je glumica u braku od 2011. godine. On sam mijenjao je brojne djevojke tijekom godina, no još se nije skrasio.