Clint Eastwood na sceni je više od 60 godina i prava je glumačka legenda. Dobitnik je brojnih nagrada, a tijekom karijere bavio se brojnim poslovima.

Holivudska legenda Clint Eastwood slavi 90. rođendan ovoga tjedna, a njegov sin Scott (34) otkrio je kako njegov otac ne voli slaviti svoj veliki dan. "Napravit ćemo samo ručak za najužu obitelj. Moj otac oduvijek govori kako ne voli slaviti rođendane", rekao je sin poznatoga glumca.

Još u prosincu prošle godine Eastwood je u showu Ellen DeGeneres istaknuo kako ne razmišlja o starosti, a našalio se na vlastiti račun. "Dok sam bio dječak, družio sam se sa svojim djedom, koji je u to vrijeme bio u 90-im godinama života. Često sam se čudio tko bi uopće volio doživjeti tolike godine", kaže glumačka legenda.

Clint Eastwood na glumačkoj je sceni više od 60 godina, a karijeru je započeo u vesternima. Osim glume bavi se i režiranjem, a nagrađen prestižnim kipićima tijekom svoje zavidne karijere. Clint je čovjek s mnogo talenata, a za života je dobio i brojnu djecu.

Ni sam ne zna koliko djece ima

Američki mediji pišu kako Eastwood ima osmero djece, no nitko nije siguran koliki je taj broj. Prema dokumentarnom filmu iz 2012. godine, broj njegove djece je nepoznat, s obzirom na to da je prvo dijete dobio još dok je bio u srednjoj školi. Nitko, uključujući i biografa glumačke legende, nije otkrio točan broj. U intervjuu 2009. godine istaknuo je kako ima "najmanje sedmero djece", a ni on sam nije siguran u sve to.

Zvijezda "Gran Torina" najstariju kćer Laurie (66) dobio je s Roxanne Tunis, s kojom ima i kćer Kimber (55). Clint i njegova prva supruga, Maggie Johnson, imaju dvoje djece zajedno, sina Kylea (52) i kćer Alison (48). Sina Scotta i kćer Kathryn (32) dobio je u vezi s Jaclyn Reevers, a kćer Francescu (26) dobio je s glumicom Frances Fisher. S Dinom Ruiz dobio je kćer Morgan (23).

Posao je dobio jer nalikuje kauboju

Eastwood je na velikom platnu još od 1959. godine, no početak karijere nije bio tako sjajan. Zbog ugovora s Universalom po kojem je imao niske prihode, ovaj slavni glumac morao se baviti i drugim poslovima da skrpa kraj s krajem. Bio je tako vatrogasac, radio je u trgovinama te radio i kao spasilac.

U vesternima je počeo glumiti jer je producentima jako nalikovao na kauboja, a osim Johna Waynea, to nije nikome dotad uspjelo. Glumio je i u trilogiji "Dollars" krajem 60-ih godina, a poznati pončo u kojem se pojavljivao tijekom filmova nije opran niti jednom. Sam je glumac objasnio kako bi se raspao da su ga oprali, no više detalja nije otkrio.

Podržao je Trumpa, a bio je i gradonačelnik

Tijekom karijere Clint se često petljao i u politiku, a ugled mu nije bio baš sjajan nakon što je podržao Donalda Trumpa u njegovoj utrci za Bijelu kuću. Mnogi su ga kritizirali, no Eastwood je odbijao prihvatiti činjenicu da je konzervativac. Kazao je kako se njegova vjerovanja protive nekim Trumpovim potezima te je objasnio na kraju da nije toliko "za" njegovu politiku, no u nekim se trenucima s njim slaže.

Godine 1986. kandidirao se za gradonačelnika gradića Carmel-by-the-Sea u Kaliforniji te je pobijedio. Njegov najveći uspjeh bilo je micanje zabrane prodavanja sladoleda nakon godina tog bizarnog zakona koji je postojao u gradiću.

Oscari i brojne nagrade

Uspješan je i jedan od najplaćenijih glumaca u Hollywoodu, a jednako je uspješan i kao redatelj. Za glazbu u njegovim filmovima često je zaslužan njegov sin Kyle. Kyle je jazz-glazbenik i skladatelj, a otac ga je u ranoj mladosti uveo u svijet filma. Sam Clint talentirani je glazbenik, a u mnogim filmovima zaista je sam odsvirao glazbu.

Clint je tijekom karijere dobio pet Oscara, među kojima su se našli i zlatni kipići za najboljeg redatelja i za najbolji film. Najveći hit bio je 2004. godine kada je za film "Djevojka od milijun dolara" dobio sedam nominacija. S tada 74 godine postao je najstarija osoba ikada koja je dobila Oscara za najbolju režiju. Za svoje uloge bio je jako izbirljiv, a odbio je velike filmove poput onih o Supermanu i Jamesu Bondu.