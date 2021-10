Spretnost u kuhinji MasterChefa koje su morali pokazati zajedničkim radom crveni i plavi tim demonstrirali su ranije, no tek su sada dobili odgovor na pitanje tko je u tome bio bolji. Nakon neizvjesne noći provedene u vili, kandidati su dan proveli u razgovoru sa žirijem, kojem su otkrili što su bile prednosti svakoga od njih, a što mane.

Voditeljica crvenog tima Željka Blauš priznala je kako nije bila dovoljno samopouzdana te da se iz tog razloga oslonila više na tim nego samu sebe, a vodstvo je preputila Ivanu Temšiću s više iskustva. Najviše glavobolje zadao joj je pak Filip Pleteš koji se nije najbolje snašao s čišćenjem ribe .

Voditeljica plavog tima Ema Baniček s tim pak nije imala nikakvih problema jer je Frano Kekez ribu očistio majstorski za što je dobio same pohvale.

''Treba držati svoj standard pa će se dogoditi svako toliko da si u pravo vrijeme na pravom mjestu'', komentirao je tu pohvalu Frano.

Od deset bodova koliko su maksimalno mogli dobiti od svakog člana žirija, Damir je crvenom timu za predjelo dao tri boda, Melkior dva, a Stjepan četiri. Znači da su ukupno za predjelo dobili devet od mogućih 30 bodova. ''To su užasno niske ocjene, to je veliko razočaranje za mene i moj tim'', rekao je Ivan nakon što je vidio ocjene. Stjepan je komentirao da je njihovim predjelom umjesto ribe dominirao ružmarin.

Plavi tim je za predjelo od Damira dobio četiri boda, od Melkiora tri, a od Stjepana četiri.

''To su ravioli punjeni kokotom na tehniku gyoze. Super ideja, stvarno skidam kapu'', rekao je Melkior.

Glavno jelo crvenog tima od Damira je dobilo pet bodova, četiri od Melkiora, a i od Stjepana četiri, što je ukupno s bodovima za predjelo bilo 22 boda. Glavno jelo plavog tima od svih članova žirija dobilo je po tri boda, što je ukupno s predjelo bilo 20 bodova. Crveni tim time je bio pobjednički tim.

''Janjetina je presudila, a ona je bila glavna komponenta jela'', rekao je Stjepan plavom timu.

Zbog pobjede u natjecanju timova, članovi crvenog tima neće ići u eliminacijski izazov, a žiri im je dopustio i da sami sebi organiziraju tulum.

No došlo je i do nesuglasica zbog imuniteta. Naime, Ema je odlučila da njezin ide Ani koja joj je bila najveća podrška što se nije svidjelu Marku. On je zaključio kako ga je trebao dobiti Frano zbog najbolje odrađenog posla. Njegove riječi pogodile su Anu koja je zbog toga i zaplakala, ali se i suočila s Markom kazavši mu kako smatra da ju je nepravedno prozvao. Nakog toga je izabrala za direktni eliminacijski izazov s objašnjenjem kako smatra da neće ispasti.

Plavi tim je morao pokazati umijeće u filetiranju ribe, u čemu se najbolji pokazao Frano te je na kraju on osvojio imunitet i uz Anu je pošteđen ispadanja.

''Drago mi je da je Frano dobio imunitet jer je puno odradio za naš tim'', rekla je Zvijezdana.

Ostale natjecatelje plavog tima sada očekuje još jedno kulinarsko nadmetanje u borbi za opstanak u MasterChefu.