Serija "Černobil" popela se na prvo mjesto najgledanijih serija svih vremena prema IMDb-u.

Serija o kojoj posljednje vrijeme svi pričaju je "Černobil", HBO-ovo djelo čija se radnja vrti oko zastrašujuće i jedne od najvećih nuklearnih katastrofa u ljudskoj povijesti, koja se nakon prikazivanja prve sezone popela na prvo mjesto IMDb liste najgledanijih serija svih vremena.

Kako stvari za sada stoje takve kritike stavljaju "Černobil" ispred "Breaking Bada", "Planet Earth 2", "Band of Brothers", "Planet Earth", "Game of Thrones" i "The Wire" prema IMDb-ovom rangiranju TV emisija.

"Umjesto da upadne u šokantne preokrete, pisac Craig Mazin i redatelj Johan Renck stvaraju uznemirujuću nelagodu koja se proteže kroz sve epizode”, napisla je u svojem izvještaju poznata televizijska kritičarka Caroline Framke.

Za sve one, koji nisu upućeni, serija "Černobil" prikazuje događaj koji se zbio 26. travnja 1986. godine, odnosno veliku eksploziju nuklearne elektrane u Ukrajini nakon koje su se radioaktivne čestice raširile zrakom preko Bjelorusije, Rusije i Ukrajine sve do skandinavskih zemalja i zapadne Europe.

Serija je snimana u Ukrajini i Litvi, a u glavne uloge glume Jared Harris, Stellan Skarsgard i Emily Watson. Stvorena je iz pera producenta Craiga Mazina, koji je zaslužan i za "The Huntsman: Winter's War i redatelja Johana Rencka koji stoji iza serije "Breaking Bad".

Popularnosti serije svjedoči i porast od 40 posto u rezervacijama jedne turističke agencije do kojeg je došlo nakon početka emitiranja serije.