Cassandra Peterson otkrila je da je u vezi s s Teresom 'T' Wierson i to posljednjih 19 godina o čemu nitko nije imao pojma.

Kultna horor zvijezda Cassandra Peterson, poznata i kao Elvira Gospodarica Mraka, nakon dugih 19 godina odlučila je svima otkriti svoju najveću tajnu koju je skrivala jer se bojala da će izgubiti obožavatelje.

Naime, 70-godišnja Cassandra je u nedavno objavljenim memoarima "Yours Cruelly, Elvira: Memoirs of the Mistress of the Dark" priznala da je posljednjih 19 godina u vezi sa svojom djevojkom Teresom 'T' Wierson. U emisiji "Tamron Hall" pokazala je i njihovu zajedničku fotografiju i otkrila kako se sada osjeća.

"Osjećam se zastrašujuće i uzbudljivo, ali isto tako mi je laknulo, kao i mojoj partnerici. Čuvanje tajne svo to vrijeme, pomalo guši čovjeka. Naravno da su to moji bližnji znali, ali ne i javnost, mislim da nitko nije imao pojma", priznala je.

Cassandra je prvi put utjelovila Elviru tijekom 80-ih godina, a Teresu je vidjela prvi put u teretani kada ju i bila zamijenila za muškarca.

"Često dok sam se zagrijavala nisam mogla ne primijetiti preplanulog lika, mišićavog i tetoviranog, ali nosio je kapu koja mu je prekrivala oči i lice", otkrila je.

Upoznale su se 2002. godine kada je Cassandra još uvijek bila u braku sa svojim menadžerom Markom Piersonom. Priznala je i kako ju prije Terese žene uopće nisu privlačile, ali i kako se brinula da će ta veza utjecati na njezin posao jer je lik Elvire bio seks-ikona među muškom populacijom.

"Elvira je oduvijek imala ono nešto čime je privlačila muškarce, pa sam se brinula da će me prozvati licemjerkom i lažljivicom", izjavila je.

No nakon priznanja dobila je ogromnu podršku obožavatelja i čestitke na tome što je pronašla divnu vezu.