Brad Pitt otkrio priznao tko su mu najzgodniji muškarci na svijetu, a svojim je odgovorom nasmijao brojne obožavatelje.

Holivudski glumac i jedan od najpoželjnijih frajera današnjice Brad Pitt prozvao je svog prijatelja i kolegu Georgea Clooneya i pokojnog glumca Paula Newmana najzgodnijim muškarcima ikad.

58-godišnji Brad snimao je intervju za magazina Vogue, a jedno od pitanja bilo je tko su mu najzgodniji muškarci na svijetu pa se našalio da je morao izabrati svog kolegu i bliskog prijatelja Georgea kao trenutačno najzgodnijeg, dok je holivudsku legendu Newmana odabrao zbog činjenice da je jako graciozno ostario.

"Znate što se tiče glumačkog svijeta jer to je moj svakodnevni posao, moj prvi odgovor je Paul Newman. Zato što je ostario jako graciozno i dostojanstveno. I prema svim izvješćima bio je stvarno posebno, darežljivo, toplo i iskreno ljudsko biće. A ako moram imenovati nekoga iz sadašnjosti pa moram reći da je to George Clooney, jer jeb*** zašto ne?", izjavio je Brad.

On i George dugogodišnji su bliski prijatelji i suradnici koji se često znaju javno našaliti na račun jedno drugog, a u posljednje su vrijeme sve glasnija šuškanja da ćemo ih ponovno gledati u novom nastavku filma "Oceanovih 13".

Hollywoodski duo već glumio zajedno u filmu o pljački iz 2007., Oceanovih trinaest, a sada su spremni ponovno se okupiti za najnoviji film u franšizi koja vrti novac.

"Glasine o filmu u kojem glume George, Brad i Matt kruže godinama, ali tajming nije bio u redu i njihovi pretrpani rasporedi značili su da to jednostavno nije moguće. Sada su se konačno okupili kao pravi tim u pokušaju da postignu veliki uspjeh, a glavne zvijezde mislile da bi to bilo zabavno. Franšiza je iznimno popularna, a briljantna priča bila bi prilika koja je predobra da bi se propustila", izjavio je njima blizak izvor za The Sun.