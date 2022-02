Bebe Buell je ljubila brojne slavne rokere, a sa Stevenom Tylerom je dobila kćer Liv, koja do devete godine nije znala tko joj je biološki otac.

Američka manekenka i pjevačica Bebe Buell svojim je privatnim životom oduvijek punila medijske stupce, a majka glumice Liv Tyler ima zanimljivu životnu priču.

Buell je rođena u Virginiji, a kao tinejdžerica se upustila u manekenske vode. Nije prošlo dugo te je završila u Playboyu kao zečica mjeseca 1974. godine, a u New Yorku je htjela ostvariti glazbenu karijeru. Jednom je prilikom rekla kako je upravo zato i došla u taj grad.

Jedno vrijeme je pozirala za slavne časopise, no u cijelom tom periodu nije odustajala od rokerskog sna. Godine 1981. je potpisala za diskografsku kuću Rhino, a s bendom The Cars je snimila dvije pjesme. Njezin tadašnji dečko, član Duran Durana John Taylor, povukao je veze s poznatim prijateljima kako bi ona što prije uspjela.

Osnovala je još nekoliko bendova, no svi su bili kratkoga vijeka. Najduže je izdržao bend The Gargoyles, no skandal u koji je Buell bila upletena sve je prekinuo.

Naime, Bebe je tijekom čitave karijere vodila buran ljubavni život. S glazbenikom Paulom Cowsillom iz The Cowsills je hodala s tek 15 godina, a nakon njega uslijedile su brojne poznate face. Ljubila je Micka Jaggera, Iggyja Popa, Davida Bowieja, Elvisa Costella, Jimmyja Pagea i Stevena Tylera. Odbija nadimak "groupie", no tako je odavno već poznata u glazbenom svijetu.

Sa Stevenom Tylerom je ostala trudna, a 1977. godine je rodila kćer Liv. Danas slavna glumica je tek s devet godina saznala tko joj je biološki otac, a Buell joj je do onda govorila kako joj je Todd Rundgren tata kako bi je zaštitila od Tylerovih ovisnosti. Njezine prijateljice jednom su prilikom komentirale da je Liv otkrila tko joj je otac samo zato što je previše nalikovala njemu.

Bebe Buell se 1992. godine udala prvi put i to za glumca Coyotea Shiversa. Njihov brak je puknuo šest godina kasnije, a 2002. je pred oltar stala s Jillom Wallersteinom.

Mnogi kažu kako je jedan od likova u filmu "Korak do slave" baziran na životu Bebe Buell, a režiser Cameron Crowe komentirao je kako su brojne djevojke Buelline generacije poslužile kao inspiracija njegovim likovima.

