Asim Ugljen je svojim prijateljima na Facebooku zadao matematički zadatak kojeg je njegov sin Dino morao riješiti u sedmom razredu.

Glumac Asim Ugljen odlučio je na društvenim mrežama podijeliti jedan matematički zadatak koji je njegov sin Dino dobio u sedmom razredu osnovne škole i provjeriti koliko ga njegovih prijatelja na facebooku zna zapravo riješiti.

"Ok, fejsbuče, da vas vidim, ovo je zadatak za naprednu matematiku u 7. razredu osnovne škole. Dino ga je riješio bez beda, meni je ipak trebalo malo dulje. Da vidim koliko ste matematički pismeni. Molim vas da u komentaru ostavite svoje riješenje zadatka. Točni odgovori će biti nagrađeni. Ajmo bando, računajte! Sažmi", napisao je glumac uz fotografiju zadatka.

"Jel smiju sudjelovati profesori matematike", "Da znaš da si me zainteresirao. Čak mi je bilo gušt, osjećao sam se kao dijete. Kako god, moj odgovor je 4, pa makar se osramotio", "Za ovo treba olovka i papir", "Digitron čini čuda", "Prepiši od Marice koja ima sve pohvalnice dosad", "Nikada me nije zanimala matematika. Tako da i sad gledam i baš mi se ne sviđa. Niti mi koristi za život. Ali bravo za juniora", "Računam već treći put i dobijem decimalni broj", "Ako sad krenem računati, mislim da neću skužiti i riješiti do 2031.g. Jel mogu Bachovu fugu odsvirat umjesto ovog?", "Mislim da mi život ovisi o tome da ga ne bi znao riješiti", "Po mojoj računici 8", "Točan odgovor je 8", samo su neki od urnebesnih komentara koje je dobio.

