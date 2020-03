"Da nije bilo Anite, ne bi bilo ni Stonesa kakve poznajemo danas", jednom je prilikom rekla bivša djevojka Micha Jaggera. Anita i Keith Richards u vezi su bili 12 godina.

Anita Pallenberg bila je ultimativna muza rock n' rolla, a do danas je ostala najutjecajnija osoba u karijeri kultnih The Rolling Stonesa. Iako je najpoznatija po vezi s Keithom Richardsom, Anita je dvije godine bila u vezi s gitaristom benda, Brianom Jonesom.

Pallenberg je bend upoznala 1965. godine u Munchenu, tri godine nakon što su oni održali svoj prvi koncert. Sprijateljila se odmah s čitavim bendom, a posebnu pažnju pridavala je Brianu Jonesu. Na žalost, zbog svoje ovisnosti o drogama Brian je tijekom dvije godine njihove veze često bio nasilan prema njoj te su se rastali.

Dok je bend bio u Maroku, Anitu je Brian napao, što je vidio i Keith Richards, a odmah joj je priskočio u pomoć te joj je pomogao da se vrati natrag u Englesku. Tu je krenula njihova veza koja je trajala 12 godina. Nikada se nisu vjenčali, no dobili su troje djece.

Princeza rocka, kako su je brojni mediji za života nazivali, pjevala je back vokale u legendarnom hitu slavnog benda, "Sympathy for the Devil", te im je bila snažna podrška u mnogočemu, što je ispričala i bivša djevojka Micka Jaggera, Marianne Faithfull. Kako je istaknula u jednom intervjuu, da nije bilo Anite, ne bi bilo ni Stonesa kakve poznajemo danas.

Anita Pallenberg rođena je u Rimu, a nakon što je izbačena iz škole kada je imala 16 godina živjela je u Rimu, New Yorku i Parizu. Počela je raditi kao model te se pojavila na naslovnicama brojnih časopisa u to vrijeme. Tečno je pričala četiri jezika, a nakon što je upoznala Keitha Richardsa počela se drogirati i više piti.

Par je bio nerazdvojan 70-ih godina, u vrijeme kada se Richards najviše drogirao. Skupa su uhićeni u Kanadi 1977. godine zbog posjedovanja heroina i marihuane, a ispričala je kako je onda imala i hepatitis C.

