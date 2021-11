Anastasiia Mazur svojim je nastupom u “Supertalentu” sve ostavila u šoku, a Maja Šuput joj je poručila da nije ljudsko biće.

Anastasiia Mazur akrobacijama koje vježba tri sata dnevno, a koje je pokazala na pozornici "Supertalenta" oduševila je gledatelje i žiri. Ova 30-godišnja djevojka iz Ukrajine inače živi u Francuskoj, kaže da ju je cirkus privlačio od malih nogu, a da joj je neobičan posao kojim se bavi osim sreće donio i drugačiji prekrasan život.

''Vježbam šest dana u tjednu. Ali ponekad uzmem odmor i tim danima putujem. Putujem uvijek kada imam vremena. To mi je druga strast'', otkrila nam je.

Hrvatsku je posjetila prvi put i kaže da joj se jako svidjela.

''Mislim da sam i očekivala tako dobre reakcije na svoju izvedbu u showu, a u Hrvatskoj nikada prije nisam bila. To mi je bio prvi put'', izjavila je.

Priznaje i kakav je žiri dojam ostavio na nju.

''Svaki član me impresionirao jako. Svidjelo mi se kako su razgovarali sa mnom i kako sve prate s puno emocija'', zaključila je.

S drugim kandidatima se nije uspjela dovoljno upoznati, ali otkrila nam je u kome vidi najveću konkurenciju.

''Nisam imala vremena pogledati druge nastupe i ne volim se nadmetati s drugima. Sama sam sebi najveća konkurencija”, zaključila je.

Anastasiia ima i svoje planove za budućnost, evo gdje se vidi za desetak godina.

''Imam puno planova za budućnost, a za desetak godina vidim se i izvan cirkusa. Želim se više posvetiti i otvoriti sebi samoj'', izjavila je.

Svoje akrobacije redovito objavljuje i na YouTubeu, a gdje god se pojavi ostavi sve u čudu svojim sposobnostima.

Ova 30-godišnja djevojka iz Ukrajine inače živi u Francuskoj, a Igor Mešin ju je najavio upravo onako kako spada - kao djevojku s posebnom sposobnošću, a toga je bio svjestan i žiri kad je vidio što im je sve priuštila.

"Ti nisi ljudsko biće, znaš to, to nije normalno, boli me kad gledam, bojala sam se da ćeš pasti, fantastično", rekla je Maja nakon njezina nastupa. "Apsolutno nevjerojatno", zaključio je Janko, a Davor joj je poručio kako je uživao gledati to što je predstavila žiriju. "Zastrašujuće je to što smo vidjeli, ali je i nevjerojatno", rekla je Martina.

