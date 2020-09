Alessandro Egger nekad je krasio omot popularne čokolade, a danas je uspješni model i glumac.

Mladi Alessandro Egger danas je uspješni maneken koji surađuje s napopularnijim modnim kućama današnjice, ostvario je i glumačku karijeru, a iako dosad možda niste čuli za njega, poprilično smo sigurni da ga je velika većina vas vidjela bar jednom u životu, pa čak se i razveselila njegovu liku.

Naime, upravo je danas 29-godišnji Alessandro krasio omot Kinder čokolade tijekom 90-ih godina, a njegov blistavo bijeli osmijeh mnogima od nas je ostao u sjećanju. A njemu je u sjećanju ostalo njegovo beogradsko djetinjstvo, jer on je rođeni Beograđanin koji se kao dijete preselio s roditeljima u Italiju.

"Prije Italije sam živio na Banovom brdu, gdje mi još žive prijatelji iz kraja, s kojima sam i dalje u kontaktu. Također, tu sam uvijek dolazio do 13. godine, a onda su me škola i posao malo udaljili, ali čim sam imao priliku, uvijek sam dolazio. Jednostavno, to je dio moje krvi", izjavio je Alessandro za srpski Blic.

Nakon reklame za čokoladu, snimio je serije "The Band", "A doctor in the family i "Shades of Truth", surađivao je s najpopularnijim talijanskim glumcima, a u svijetu mode mu je Donatella Versace jedna od dobrih prijateljica.

"Ja volim zabavu i kontakt umjetnosti, volim probati sve što se vrti oko umjetnosti, i biti s umjetnicima, toliko se može naučiti od glumca kao Kristofera Lamberta, od modnih kreatora kao što su Donatella i Domenico Dolce. Svi oni su ušli u moj životu, a ja sve gledam i učim. Druženje s njima je uvijek lijepo pogotovo s velikim imenima, naučiš kako svi oni žive za momente koji nisu uopšte fensi ili ono što se vidi na televiziji. Vole uživati u prirodi i može se naučiti stvarno puno od njih. Znate, svi oni su jako ljubazni i nikad se ne ponašaju kao zvijezde", otkrio je.

Alessandro je dosad sudjelovao na više od 50 modnih revija renomiranih modnih kuća i ostvario veliki uspjeh u karijeri, ali ipak mu jedno jako nedostaje.

"Beograd jako volim, imam dobre prijatelje i kad sam radio naslovnu stranu za "Men's Health" s svojom djevojkom Madalinom tamo, bio je to jako lijep trenutak za mene. Normalno, nedostaje mi hrana, moji ljudi, zgrade, miris turske kave u mom kraju, moj ujak, selo, parkić i klupe u njemu, pijaca, kafići, sve to", priznao je Alessandro.