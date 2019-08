Prije 18 godina svijet je zanijemio od tuge - u avionskoj nesreći je tragično preminula pjevačica Aaliyah .

Bila je velika zvijezda svoje generacije, šarmantna djevojka iz glazbene obitelji koja je obarala rekorde slušanosti na radio stanicama, a obožavatelji diljem svijeta smatrali su je svojom junakinjom. Njezin je život završio tragičnim padom aviona koji je ostavio svijet u žalosti, a danas Aaliyah slovi za jednu od najuspješnijih R&B izvođačica svih vremena.

Aaliyah Dana Haughton rođena je 1979. Njezina majka bila je pjevačica, a ujak Barry Hankerson odvjetnik u industriji zabave. On je osnovao Blackground Records i upisao Aaliyah kao svoju prvu glazbenu nadu. Aaliyah je tada imala 12 godina. Kasnije je Aaliyah upoznala producenta R. Kellyja, koji postaje njezin mentor, autor većine tekstova njezinih pjesama i producent njezinog albuma "Age Ain't Nothing but a Number", koji je sniman kad je Aaliyah imala samo 14 godina. Album je pušten u prodaju u lipnju 1994., a prodan je u preko tri milijuna kopija u SAD-u.

1996. objavila je drugi album "One in a Milion", a uslijedili su hitovi "If Your Girl Only Knew", "Hot like Fire" i "4 Page Letter". Sljedeće godine Aaliyah izdaje singl "Up Jumps da Boogie" s reperom i producentom Timbalandom i reperom Magoo-om. Album "One in a Million" prodan je u preko 3,7 milijuna kopija u SAD-u i preko 8 milijuna kopija diljem svijeta, a zauzeo je 18 mjesto na ljestvici Billboard 200. U srpnju 2001. godine objavljuje svoj posljednji album "Aaliyah", kojeg je producirao Timbaland.

Iako je nizala uspjeh za uspjehom te svakog dana osvajala nove fanove, Alliyah sudbina nije dozvolila da dosegne svoj puni potencijal i još desetljećima raduje svijet novim glazbenim hitovima.

U kolovozu 2001. slavna pjevačica i skoro svi članovi njezinog tima poginuli su u padu aviona Cessne 402B u Marsh Harbouru na Bahamima na putu prema zračnoj luci. Prema izvještaju mrtvozornika, Aaliyah je zadobila teške opekotine i udarac u glavu i pretrpila težak šok. Mrtvozornik je zaključio da bi, i ako bi Aaliyah uspjela preživjeti pad, njezin oporavak bio nemoguć jer su ozljede bile preozbiljne.

Iako su trebali putovati tek sljedeći dan, ekipa se odlučila ranije vratiti na Floridu. Nažalost, tamo nikada nisu uspjeli doći. Kasnije se ustvrdilo da avion nije ispravno poletio, a ni pilot nije izmao dozvolu za letenje. Samo 60 metara od točke uzlijetanja sunovratili su se prema zemlji.

Autopsija je pokazala kako je pilot uz to bio pod utjecajem alkohola i kokaina, a zbog toga što su u avion utrpali svu opremu za snimanje spota, avion je težio 300 kilograma više od dopuštene težine.

Aaliyahin sprovod održao se 31. kolovoza 2001. godine u New Yorku. Njezino tijelo bilo je položeno u srebrni lijes, a prevozila ga je staklena kočija koju su vukli konji. Na privatnoj ceremoniji bilo je prisutno oko 800 ožalošćenih prijatelja i rodbine, među kojima su bili Missy Elliott, Timbaland, Gladys Knight, Lil' Kim i Sean Combs. Nakon sprovoda puštena su 22 bijela goluba kao simbol godina koje je Aaliyah provela na ovom svijetu. Aaliyah je nakon ceremonije kremirana.